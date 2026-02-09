Schimanek-Sohn wegen Wiederbetätigung verurteilt

Sein älterer Bruder versucht indes im Wiener Landl eine Erklärung für die einschlägigen Bilder zu finden: „Ich hab' historisches Interesse. Jetzt kann man sagen, das ist die immerwährende braune Seele, aber das ist so nicht. Ich bin seit 30 Jahren gar nicht mehr politisch aktiv.“ Die Devotionalien hätte er großteils geschenkt bekommen, manche seien schon alt – wie die Geburtstagsgrüße gezeichnet von Adolf Hitler. „Das ist von meiner früheren politischen Tätigkeit“, meint Schimanek junior. „Politische Tätigkeit? Wollen wir das wirklich so nennen?“, entgegnet der Vorsitzende Richter mit Blick auf die Neonazi-Vergangenheit des Angeklagten.