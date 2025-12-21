Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt

Um 1.59 Uhr erreichte die Vorarlberger Landesleitzentrale ein Notruf. Auf der L1 im Gemeindegebiet von Hörbranz sei ein Pkw in Fahrtrichtung Hohenweiler auf Höhe der Hausnummer 113 links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Betonmauer geprallt. Dabei wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst.