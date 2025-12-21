Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ursache rätselhaft

Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt

Vorarlberg
21.12.2025 10:24
In diesem Fahrzeug starb der 62-jährige Pkw-Lenker.
In diesem Fahrzeug starb der 62-jährige Pkw-Lenker.(Bild: Shourot Maurice)

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Vorarlberger Gemeinde Hörbranz ein Todesopfer. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Gartenmauer geprallt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 62-Jährige noch vor Ort.

0 Kommentare

Um 1.59 Uhr erreichte die Vorarlberger Landesleitzentrale ein Notruf. Auf der L1 im Gemeindegebiet von Hörbranz sei ein Pkw in Fahrtrichtung Hohenweiler auf Höhe der Hausnummer 113 links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Betonmauer geprallt. Dabei wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst.

Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits mehrere am Unfall unbeteiligte Verkehrsteilnehmer beim 62-jährigen Unfalllenker. Obwohl auch Rettung und Notarzt rasch vor Ort waren, verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.

Lesen Sie auch:
Nichts ging mehr: Der verkeilte Linienbus blockierte gleich zwei Straßen.
Einsatz in Wolfurt
Vorarlberger Linienbus bleibt in Kurve stecken
18.12.2025
Unfall in Koblach
Doppelter Totalschaden: Pkw kracht in Transporter
19.12.2025
Gegenverkehr übersehen
Zwei Frauen bei Unfall in Dornbirn verletzt
19.12.2025

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch ein Rätsel und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Exekutive.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-0° / 7°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
318.663 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.862 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
124.137 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Reform auf dem Papier
Experten zerlegen Vorarlbergs Psychiatriestrategie
Ursache rätselhaft
Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt
Krone Plus Logo
Klosteraufhebungen
Die Klarissinnen von Valduna: Bis zum Ende gehofft
Vor Weltcupdebüt
Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia
Schneiders Brille
Horrortage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf