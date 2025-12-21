Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Vorarlberger Gemeinde Hörbranz ein Todesopfer. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Gartenmauer geprallt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 62-Jährige noch vor Ort.
Um 1.59 Uhr erreichte die Vorarlberger Landesleitzentrale ein Notruf. Auf der L1 im Gemeindegebiet von Hörbranz sei ein Pkw in Fahrtrichtung Hohenweiler auf Höhe der Hausnummer 113 links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Betonmauer geprallt. Dabei wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst.
Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits mehrere am Unfall unbeteiligte Verkehrsteilnehmer beim 62-jährigen Unfalllenker. Obwohl auch Rettung und Notarzt rasch vor Ort waren, verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.
Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch ein Rätsel und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Exekutive.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.