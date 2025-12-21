200 Gäste aus einem Familienhotel evakuiert

Vorweihnachtlicher Schock in einem Familienhotel im Mühlviertel (Oberösterreich): In einem Werkzeugraum der Anlage war gegen 22.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch entwickelte sich, rund 200 Hotelgäste wurden von der Feuerwehr evakuiert. Am Ende wurde das Feuer rasch gelöscht.
Um 22.25 Uhr schlugen die Brandmelder in dem beliebten Familienhotel in Aigen-Schlägl an. Aus einem Werkzeugraum kam dichter Rauch. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Der Brand konnte schnell lokalisiert werden.
Gäste in Turnsaal gebracht
Unterdessen wurden die Gäste zur Sicherheit evakuiert, sie mussten aber nicht in der Kälte ausharren, sondern wurden in einem Turnsaal untergebracht und versorgt. Die drei Feuerwehren hatten das Feuer dann rasch gelöscht, Ursache dürfte ein Kurzschluss in der Steckdose, an der Akkus aufgeladen wurden, gewesen sein.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Gäste wieder zurück ins Hotel und endlich schlafen gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.