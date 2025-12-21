Vorteilswelt
Wegen Brand

200 Gäste aus einem Familienhotel evakuiert

Oberösterreich
21.12.2025 10:15
In einem Werkzeugraum war das Feuer ausgebrochen.
In einem Werkzeugraum war das Feuer ausgebrochen.(Bild: FF Aigen im Mühlkrei)

Vorweihnachtlicher Schock in einem Familienhotel im Mühlviertel (Oberösterreich): In einem Werkzeugraum der Anlage war gegen 22.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch entwickelte sich, rund 200 Hotelgäste wurden von der Feuerwehr evakuiert. Am Ende wurde das Feuer rasch gelöscht.

Um 22.25 Uhr schlugen die Brandmelder in dem beliebten Familienhotel in Aigen-Schlägl an. Aus einem Werkzeugraum kam dichter Rauch. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Der Brand konnte schnell lokalisiert werden.

In einem Werkzeugraum brach das Feuer aus.
In einem Werkzeugraum brach das Feuer aus.(Bild: FF Aigen im Mühlkrei)

Gäste in Turnsaal gebracht
Unterdessen wurden die Gäste zur Sicherheit evakuiert, sie mussten aber nicht in der Kälte ausharren, sondern wurden in einem Turnsaal untergebracht und versorgt. Die drei Feuerwehren hatten das Feuer dann rasch gelöscht, Ursache dürfte ein Kurzschluss in der Steckdose, an der Akkus aufgeladen wurden, gewesen sein.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Gäste wieder zurück ins Hotel und endlich schlafen gehen.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
