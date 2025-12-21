Für 50.000 Euro „Kredit“ 49.000 Euro überwiesen

Groteske um raffinierten Betrug

Erst als dem Betrüger das Pflaster zu heiß geworden ist und er in der Versenkung verschwand, hatte das Opfer die traurige Gewissheit, dass sein fix eingeplantes Extrageld eine Wunschvorstellung bleibt und die abbezahlten „Spesen“ für immer weg sind. Die Groteske des Betruges: 50.000 Euro wollte der Burgenländer als Kredit, tatsächlich zahlte er fast so viel Geld von seinem Einkommen ein.