Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skurriler Betrugsfall

Für 50.000 Euro „Kredit“ 49.000 Euro überwiesen

Burgenland
21.12.2025 09:00

Die Teuerungswelle und ihre kriminellen Schattenseiten: Immer mehr Haushalte in Österreich sind auf der Suche nach einem Kredit. Skurrile Blüten treibt der Betrug mit verlockenden Online-Angeboten.

0 Kommentare

Die Teuerungswelle ist längst auf alle Bereiche des Lebens übergeschwappt. Um sich größere Anschaffungen wie ein Auto oder Renovierungen überhaupt noch leisten zu können, fühlen sich zunehmend viele Österreicher gezwungen, auf Kredite zurückzugreifen. Diesen Trend bekommt ebenfalls die Polizei zu spüren.

Burgenländer ausgetrickst
Denn: Niedriger Zinssatz, unbürokratische Abwicklung, sofortige Auszahlung – auf derartige, allzu verlockende Angebote, die im Internet kursieren, fallen immer mehr Konsumenten herein, wie Kriminalbeamte aus beruflicher Erfahrung bestätigen. In die verheißungsvolle Falle getappt ist ebenfalls ein gut situierter Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf. Sein aufsehenerregender Akt sorgt in Behördenkreisen für reichlich Gesprächsstoff.

Via Online-Plattform hatte sich der Burgenländer auf einen Kredit in der Höhe von 50.000 Euro eingelassen. Dass ein raffinierter Betrüger dahintersteckt, fiel ihm nicht auf. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen forderte der unbekannte Täter vom Opfer eine „vorgeschriebene Prämie, um die Auszahlung des Kredits in die Wege leiten zu können“.

Immer mehr Österreicher sind via Internet auf der Suche nach einem Kredit. Vorsicht vor ...
Immer mehr Österreicher sind via Internet auf der Suche nach einem Kredit. Vorsicht vor kriminellen Tricks!(Bild: Evelyn Hronek)

Kreditnehmer zahlte voll drauf
Von den erwarteten 50.000 Euro erhielt der vermeintliche Kunde nicht einmal einen Cent, stattdessen musste er immer wieder Spesen auf ein ausländisches Konto überweisen. Den Nachforschungen zufolge dürften die Geldflüsse über Frankreich gelaufen sein. Die Beiträge machten im Schnitt zwischen 1500 und 3000 Euro aus.

Lesen Sie auch:
Jedes Geschenk enthält eine bewusste oder unbewusste Botschaft. Welche senden Sie heuer an Ihre ...
Krone Plus Logo
Kunst des Schenkens
So landen Sie einen Volltreffer unterm Christbaum
11.12.2025

Mehrere Monate zog sich dieses kriminelle Spiel hin, mehr als 20 Transaktionen hat das Opfer durchgeführt. „Die angegebenen Gründe für die Spesen waren unterschiedlichster Art, alle allerdings frei erfunden“, erklären die Ermittler. Sie staunten nicht schlecht, denn bis zum bitteren Ende hegte der getäuschte Kreditnehmer keine Zweifel an seinem dubiosen Finanzdeal. Er hatte niemals die Hoffnung aufgegeben, die 50.000 Euro zu erhalten.

Groteske um raffinierten Betrug
Erst als dem Betrüger das Pflaster zu heiß geworden ist und er in der Versenkung verschwand, hatte das Opfer die traurige Gewissheit, dass sein fix eingeplantes Extrageld eine Wunschvorstellung bleibt und die abbezahlten „Spesen“ für immer weg sind. Die Groteske des Betruges: 50.000 Euro wollte der Burgenländer als Kredit, tatsächlich zahlte er fast so viel Geld von seinem Einkommen ein.

Banken warnen bereits vor Fallen dieser Art. Vor Weihnachten häufen sich laut Polizei die Anzeigen.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 4°
Symbol Nebel
Güssing
-1° / 2°
Symbol Nebel
Mattersburg
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
1° / 4°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-2° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
313.092 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.291 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.002 mal gelesen
Mehr Burgenland
H. Oschep wortgewaltig
„Burgenland wird stärkste Weinregion Österreichs“
Nach Herzoperation
„Daheim zu sein, ist das schönste Geschenk“
Krone Plus Logo
Glück auf!
Als noch Bergleute im Helenenschacht schufteten
Heute auf krone.tv
Polster und Herzog strapazieren die Lachmuskeln
Pkw kam von Straße ab
43-Jähriger bei Unfall im Südburgenland getötet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf