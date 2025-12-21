Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungleiches Ländermatch

Einheimische schlugen Deutschen in Lokal blutig

Tirol
21.12.2025 10:46
Mitten in der Nacht flogen die Fäuste (Symbolbild).
Mitten in der Nacht flogen die Fäuste (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal im Tiroler Oberland ab: Zwei betrunkene Einheimische (19 und 49 Jahre) und ein 61-jähriger Deutscher waren sich in die Haare geraten. Der Senior wurde blutig geschlagen. Der jüngste Mann erlitt eine Verletzung am Finger.

0 Kommentare

Schauplatz der Schlägerei war ein Lokal in der Haiminger Ortschaft Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst). Kurz nach 3.30 Uhr kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Einheimischen und dem Deutschen.

Blutende Wunden am Kopf und im Gesicht
„Im Zuge des Streits wurden dem 61-jährigen Deutschen blutende Wunden am Kopf sowie im Gesichtsbereich zugefügt“, berichtete die Polizei. Der 19-Jährige habe eine Verletzung am Mittelfinger erlitten. Der 49-jährige Einheimische dürfte unverletzt geblieben sein.

Verletztes Duo ins Spital eingeliefert
„Beide Verletzten wurden mit der Rettung per gesondertem Transport zur weiteren medizinischen Versorgung und Abklärung ins Krankenhaus Zams eingeliefert“, so die Ermittler weiter. Die beiden Einheimischen seien laut Polizei alkoholisiert gewesen.

Lesen Sie auch:
Bei der vorläufigen Festnahme des Mannes stellten die Beamten die „Waffe“ sicher – einen ...
Schlägerei in Lokal
Messeralarm! Waffe für Rache war „nur“ Schuhlöffel
02.12.2025
Österreicher, Deutsche
Wildes „Ländermatch“ vor Après-Ski-Bar: Einsatz!
07.12.2025

Worum es bei der handfesten Auseinandersetzung ging, ist noch nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungen laufen – Anzeigen folgen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
316.511 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.669 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.597 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf