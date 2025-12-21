Einheimische schlugen Deutschen in Lokal blutig

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal im Tiroler Oberland ab: Zwei betrunkene Einheimische (19 und 49 Jahre) und ein 61-jähriger Deutscher waren sich in die Haare geraten. Der Senior wurde blutig geschlagen. Der jüngste Mann erlitt eine Verletzung am Finger.
Schauplatz der Schlägerei war ein Lokal in der Haiminger Ortschaft Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst). Kurz nach 3.30 Uhr kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Einheimischen und dem Deutschen.
Blutende Wunden am Kopf und im Gesicht
„Im Zuge des Streits wurden dem 61-jährigen Deutschen blutende Wunden am Kopf sowie im Gesichtsbereich zugefügt“, berichtete die Polizei. Der 19-Jährige habe eine Verletzung am Mittelfinger erlitten. Der 49-jährige Einheimische dürfte unverletzt geblieben sein.
Verletztes Duo ins Spital eingeliefert
„Beide Verletzten wurden mit der Rettung per gesondertem Transport zur weiteren medizinischen Versorgung und Abklärung ins Krankenhaus Zams eingeliefert“, so die Ermittler weiter. Die beiden Einheimischen seien laut Polizei alkoholisiert gewesen.
Worum es bei der handfesten Auseinandersetzung ging, ist noch nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungen laufen – Anzeigen folgen.
