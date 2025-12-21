„Unerklärlich“: FIS-Präsident vor Olympia besorgt

Livigno-Bürgermeister dementiert

Die Verantwortlichen vor Ort wiesen die Kritik zurück. Livignos Bürgermeister Remo Galli erklärte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, die Verzögerungen seien auf ein technisches Problem zurückzuführen. „Es war notwendig, ein Ventil auszutauschen, aber das wurde innerhalb des Zeitrahmens erledigt, und alle Schneekanonen sind seit einigen Abenden in Betrieb“, sagte Galli. Zudem werde ein deutlicher Temperaturrückgang erwartet: „In den nächsten Tagen werden die Temperaturen weiter sinken, sogar auf minus 20 Grad, daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“