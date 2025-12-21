Darum ist ein Airbag nicht vorgeschrieben

Conny Hütter und Co. müssen in Speedrennen Airbag und schnittfeste Unterwäsche tragen. Im Paraskisport ist beides nicht verpflichtend. Bruno Sassi, Communications Director der FIS, erklärt: „Der Algorithmus von Airbags ist auf sehr spezifische Bewegungsmuster ausgelegt und daher von den Herstellern nur für bestimmte Disziplinen zugelassen. Tatsächlich sind manche Geräte je nach Art der Beeinträchtigung im Paraskisport kaum anwendbar.“