Tod im Paradies

Costa Rica: Mörder von Österreicherin gefasst

Österreich
21.12.2025 10:26
In der Urlaubsregion Puntarenas wurde das Ehepaar tot auf ihrem Grundstück entdeckt ...
In der Urlaubsregion Puntarenas wurde das Ehepaar tot auf ihrem Grundstück entdeckt (Symbolbild).(Bild: Falko Göthel - stock.adobe.com)

Nach dem grausamen Doppelmord in Costa Rica – bei den beiden Opfern handelt es sich um eine Österreicherin und ihren deutschen Ehemann – steht die schreckliche Tat vor der Klärung. Mittlerweile gab es bereits vier Festnahmen. Das mutmaßliche Motiv für die Bluttat schockiert ...

0 Kommentare

Die Leichen waren, wie ausführlich berichtet, Ende September auf dem Grundstück des Paares in Cerros de Quepos südlich der Hauptstadt San José entdeckt worden. Die Toten – sie wiesen Schussverletzungen auf – waren laut Medienberichten gefesselt und in Säcken verpackt worden, danach in einer Grube auf dem Grundstück vergraben worden. Ein anonymer Hinweis aus der Nachbarschaft brachte die Polizei schließlich auf die Spur des Verbrechens.

Festnahme erfolgt
Die Ermittlungen liefen seither auf Hochtouren. Am Freitagnachmittag kam es dann zur Festnahme des mutmaßlichen Mörders von Manuela D. (57) und ihrem Ehemann Rüdiger S. (60).

Der 30-Jährige wurde festgenommen – gegen ihn besteht der dringende Verdacht, das Ehepaar ...
Der 30-Jährige wurde festgenommen – gegen ihn besteht der dringende Verdacht, das Ehepaar ermordet zu haben.(Bild: OIJ)

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30 Jahre alten Mann, wie Medien die Pressestelle des OIJ (Justizermittlungsbehörde) zitieren. Der Verdächtige ist wegen schweren Raubes vorbestraft und gilt als gefährlicher Straftäter.

Zitat Icon

Dies ist eine wichtige Festnahme, da es um zwei unschuldige Menschen geht, die getötet wurden, um an deren Besitz zu gelangen.

Michael Soto, Direktor der OIJ

„Dies ist eine wichtige Festnahme, da es um zwei unschuldige Menschen geht, die getötet wurden, um an deren Besitz zu gelangen“, so Michael Soto, Direktor der OIJ in einem Statement. Denn Hintergrund der Tat dürfte unter anderem gewesen sein, sich das Grundstück und das Haus, das dem Ehepaar gehörte, anzueignen.

Drei weitere Festnahmen
Denn neben dem 30-jährigen mutmaßlichen Mörder dürften auch noch drei weitere Personen in den Doppelmord verwickelt sein: ein Ehepaar (31 bzw. 33 Jahre alt) und ein Immobilienmakler (25). Das Trio befindet sich bereits in Haft. Die Festnahme erfolgte bereits am 29. Oktober. 

„Es wurde festgestellt, dass diese Personen mit dem österreichisch-deutschen Paar einen Kaufvertrag abgeschlossen, die Anzahlung jedoch nicht geleistet haben. Als weiteres Motiv für den Mord geht die widerrechtliche Aneignung des Grundstücks, einschließlich des Hauses, hervor“, teilte die OIJ damals mit. 

Lesen Sie auch:
In Costa Rica wird befürchtet, dass der aufsehenerregende Mord den Tourismus überschattet. 
In Costa Rica getötet
Mordopfer (57) war herzensgute Geburtshelferin
26.09.2025
Leichen verscharrt
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
25.09.2025
Leichen auf Grundstück
Raubmord im Urlaubsparadies: Deutsches Ehepaar tot
24.09.2025

Grundstück in beliebter Urlaubsregion
Die Opfer hatten vor etwa zwei Jahren ein Anwesen in der Stadt Cerros de Quepos in der beliebten Urlaubsregion Puntarenas gekauft. Laut offiziellen Angaben nutzten die Opfer ihre Finca in der Nähe des berühmten Nationalparks Manuel Antonio als Zweitwohnsitz. 

