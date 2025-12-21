Costa Rica: Mörder von Österreicherin gefasst

Die Leichen waren, wie ausführlich berichtet, Ende September auf dem Grundstück des Paares in Cerros de Quepos südlich der Hauptstadt San José entdeckt worden. Die Toten – sie wiesen Schussverletzungen auf – waren laut Medienberichten gefesselt und in Säcken verpackt worden, danach in einer Grube auf dem Grundstück vergraben worden. Ein anonymer Hinweis aus der Nachbarschaft brachte die Polizei schließlich auf die Spur des Verbrechens.