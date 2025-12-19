„Dann wachst du in einer brutalen Realität auf!“

Siegesserie gerissen, Tabellenführung weg. Doch bei den Grazer Eishockey-Cracks um Torhüter Maxime Lagace kommt deswegen noch lange keine Panik auf. Am Freitag gegen Fehervar soll einfach ein neuer Lauf gestartet werden. Der Goalie der 99ers agiert seit Wochen in prächtiger Form und strotzt nur so vor Selbstvertrauen.
„Das war ein gutes Spiel mit schönen Toren und harter Arbeit auf beiden Seiten. Und in einem Penaltyschießen weißt du vorher sowieso nie, was passiert“, seufzte 99ers-Goalie Max Lagace nach dem 2:3 im Penaltyschießen. „Laibach war am Ende das etwas glücklichere Team.“ Mit dieser knappen Niederlage rutschten die Grazer Eishockey-Cracks von Platz eins auf Platz drei, der Rückstand auf Leader KAC beträgt aber nur zwei Punkte – bei einem Spiel weniger.
Gleichzeitig war es für Neo-Trainer Dan Lacroix ja die erste Niederlage seit Amtsantritt und auch die erste nach sechs Siegen in Folge. „Wir sind aber nicht traurig, dass die Siegesserie vorbei ist. Natürlich nervt es nach dem Spiel. Aber wenn du mit dem Glauben in die Saison gehst, dass du sowieso alle Spiele gewinnst, dann wachst du an einem gewissen Punkt in einer brutalen Realität auf“, macht sich Lagace gar keinen großen Kopf deswegen. „Dann starten wir einfach einen neuen Lauf.“
99ers sind gewarnt
Die Chance dazu haben die 99ers schon am Freitag, wenn daheim Fehervar wartet. Die bisherigen Duelle endeten mit einem 9:4 in Graz und einem 1:2 in Ungarn. Fehervar hinkt in dieser Saison ohnehin den in den letzten Jahren gewohnten Leistungen hinterher. Davon lässt sich der Tormann aber nicht blenden: „Sie sind immer ein harter Gegner, wir müssen alles reinhauen.“
So wie es der 32-Jährige in den letzten Wochen tut, in denen er überragende Leistungen zeigt, genau der Top-Goalie ist, den sich die Verantwortlichen um Präsident Herbert Jerich gewünscht haben: „Aktuell spiele ich auf meinem höchsten Level und fühle mich großartig. Der tolle Support von allen tut richtig gut. Und meine Vorderleute blocken Abend für Abend so viele Schüsse – ich bin stolz auf die Schritte, die wir gemacht haben“, strahlt der Kanadier.
Mit 92,22 Prozent gehaltener Schüsse in 20 Spielen ist er aktuell die Nummer fünf der Liga. Die vier Goalies vor ihm haben jedoch allesamt deutlich weniger Spiele absolviert. „Ich versuche einfach nur, meinen Job zu erledigen. Mein Selbstvertrauen ist hoch, ist genau da, wo es sein soll.“ Genau das sollen am Freitag auch die Ungarn zu spüren bekommen, wenn sie auf Lagace und die beste Abwehr der Liga (59 Gegentore in 26 Spielen) treffen.
