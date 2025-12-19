„Dann wachst du in einer brutalen Realität auf!“

Gleichzeitig war es für Neo-Trainer Dan Lacroix ja die erste Niederlage seit Amtsantritt und auch die erste nach sechs Siegen in Folge. „Wir sind aber nicht traurig, dass die Siegesserie vorbei ist. Natürlich nervt es nach dem Spiel. Aber wenn du mit dem Glauben in die Saison gehst, dass du sowieso alle Spiele gewinnst, dann wachst du an einem gewissen Punkt in einer brutalen Realität auf“, macht sich Lagace gar keinen großen Kopf deswegen. „Dann starten wir einfach einen neuen Lauf.“