Airbag-Schreck! Norweger muss Fahrt abbrechen

Das war schnell vorbei! Beim Super-G in Gröden ging bei Norweger Adrian Smieseth Sejersted nach der Landung des ersten Sprungs der Airbag auf, woraufhin der Norweger seine Fahrt abbrechen musste.
Mit Startnummer vier ging Sejersted ins Rennen, doch schon nach dem ersten Sprung war bereits Schluss. Bei der Landung öffnete sich ungewollt der Airbag. Ein echter Störenfried: Der Norweger konnte das darauffolgende Tor nicht mehr erreichen und brach seine Fahrt sofort ab.
Ein äußerst unglücklicher Zwischenfall, der wohl erneut Diskussionen rund um die Airbag-Systeme im alpinen Skisport auslösen dürfte.
Erinnerungen an St. Moritz
Der Vorfall erinnert an Magdalena Egger, bei der sich im Super-G von St. Moritz ebenfalls der Airbag öffnete. Die Österreicherin brachte ihre Fahrt damals zwar noch ins Ziel und wurde 15., sprach danach aber von einem massiven Störfaktor. „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann habe ich es gespürt“, schilderte Egger gegenüber der „Krone“. „Es hat sich angefühlt wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich.“
Ein ähnliches Gefühl dürfte auch Sejersted gehabt haben – nur, dass für ihn der Super-G in Gröden bereits nach wenigen Sekunden beendet war.
