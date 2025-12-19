Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Sprung ausgelöst

Airbag-Schreck! Norweger muss Fahrt abbrechen

Ski Alpin
19.12.2025 11:59
Bei Adrian Smieseth Sejersted ging ungewollt der Airbag auf.
Bei Adrian Smieseth Sejersted ging ungewollt der Airbag auf.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, ORF Screenshot)

Das war schnell vorbei! Beim Super-G in Gröden ging bei Norweger Adrian Smieseth Sejersted nach der Landung des ersten Sprungs der Airbag auf, woraufhin der Norweger seine Fahrt abbrechen musste.

0 Kommentare

Mit Startnummer vier ging Sejersted ins Rennen, doch schon nach dem ersten Sprung war bereits Schluss. Bei der Landung öffnete sich ungewollt der Airbag. Ein echter Störenfried: Der Norweger konnte das darauffolgende Tor nicht mehr erreichen und brach seine Fahrt sofort ab.

Adrian Smieseth Sejersted
Adrian Smieseth Sejersted(Bild: GEPA)

Ein äußerst unglücklicher Zwischenfall, der wohl erneut Diskussionen rund um die Airbag-Systeme im alpinen Skisport auslösen dürfte.

Erinnerungen an St. Moritz
Der Vorfall erinnert an Magdalena Egger, bei der sich im Super-G von St. Moritz ebenfalls der Airbag öffnete. Die Österreicherin brachte ihre Fahrt damals zwar noch ins Ziel und wurde 15., sprach danach aber von einem massiven Störfaktor. „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann habe ich es gespürt“, schilderte Egger gegenüber der „Krone“. „Es hat sich angefühlt wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich.“

Lesen Sie auch:
Daniel Hemetsberger
Super-G in Gröden
LIVE: Fabelzeit! Odermatt deklassiert Konkurrenz
19.12.2025
Suche nach Ursache
„Gehört, dann gespürt!“ Schreckmoment für ÖSV-Dame
14.12.2025

Ein ähnliches Gefühl dürfte auch Sejersted gehabt haben – nur, dass für ihn der Super-G in Gröden bereits nach wenigen Sekunden beendet war.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Magdalena Egger
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
163.895 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.378 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
101.493 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Ski Alpin
Super-G in Gröden
LIVE: Hemetsberger verpasst knapp das Stockerl
Beim Sprung ausgelöst
Airbag-Schreck! Norweger muss Fahrt abbrechen
„Als einziger Sieger“
Keine Einladung: Ski-Routinier Innerhofer schäumt
Zähne verloren
Wilder Abflug in Gröden: So geht’s dem Sturzopfer
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf