Airbag-Schreck! Norweger muss Fahrt abbrechen

Erinnerungen an St. Moritz

Der Vorfall erinnert an Magdalena Egger, bei der sich im Super-G von St. Moritz ebenfalls der Airbag öffnete. Die Österreicherin brachte ihre Fahrt damals zwar noch ins Ziel und wurde 15., sprach danach aber von einem massiven Störfaktor. „Im ersten Moment habe ich einen lauten Knall gehört, dann habe ich es gespürt“, schilderte Egger gegenüber der „Krone“. „Es hat sich angefühlt wie eine Fahrt mit einer Schwimmweste. Einfach eine starke Polsterung im Brustbereich.“