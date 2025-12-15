Kallas warnt: „Donbass ist nicht Putins Endziel“

„Müssen echte Truppen sein“

Was die Sicherheitsgarantien angeht, über die heute in Brüssel gesprochen wird, stellte sie klar, dass es diese für die Ukraine brauche – nicht für Russland, wie es der Kreml gerne darstellt. „Es gibt einen Aggressor und ein Opfer“, betonte Kallas. Die Garantien dürften keine leeren Versprechungen sein, sondern „echte Truppen und echte Fähigkeiten sein, damit die Ukraine sich verteidigen kann“, so die EU-Chefdiplomatin.