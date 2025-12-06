Brutalo-Beamter trotz Haftstrafe weiter im Dienst

In Niederösterreich ist ein Top-Beamter nach schweren strafrechtlichen Vorwürfen suspendiert worden, in Kärnten gehen die Uhren offenbar anders: Ein Mitarbeiter der Landesregierung wurde vor Kurzem wegen eines Gewaltdeliktes nicht rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt – und darf trotzdem arbeiten.