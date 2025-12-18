Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aus den Philippinen

Ein Pfleger mit Herz und fast perfektem Deutsch

Burgenland
18.12.2025 06:00
Elizer Soriano ist bei Kollegen und Bewohnern des Pflegeheims in Neudörfl sehr beliebt.
Elizer Soriano ist bei Kollegen und Bewohnern des Pflegeheims in Neudörfl sehr beliebt.(Bild: Carina Fenz)

Von den Philippinen ins Burgenland: Elizer Soriano hat seinen Platz gefunden. Als Pflegeassistent, als Kollege und als Mensch. Die „Krone“ hat mit ihm gesprochen – der Satz „bitte auf Hochdeutsch“ ist in diesem Gespräch nicht nur einmal gefallen ...

0 Kommentare

Bitte auf Hochdeutsch. Diesen Satz hört man Elizer Soriano öfter sagen. „Der burgenländische Dialekt ist speziell“, schmunzelt der 38-Jährige. Seit dem Vorjahr arbeitet der von den Philippinen stammende diplomierte Krankenpfleger als Pflegeassistent im Burgenland. Sein Deutsch ist gut, das merkt man im Gespräch schnell.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
1° / 4°
Symbol Nebel
Mattersburg
1° / 2°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
3° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
1° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.880 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.037 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Mehr Burgenland
2. BASKETBALL LIGA
„Unseren Rocks-Block kennen sie alle“
Mehr Transparenz
Neue Eisenstädter: ÖVP will U-Ausschuss erweitern
Projekte im Straßenbau
Mehr Sicherheit auf Schnellstraßen im Jahr 2026
NS-Verherrlichung
Wo machen wir Propaganda? Na auf der eigenen Haut!
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf