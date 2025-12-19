Vorteilswelt
1000 Spieler erwartet

Weißensee wird bald zum Paradies für Teichhockey

Kärnten
19.12.2025 08:00
Beim Pondhockey wird auf 20 Spielfeldern gespielt.
Beim Pondhockey wird auf 20 Spielfeldern gespielt.

Pondhockey ist die ursprüngliche, puristische Form des Eishockeys, die auf zugefrorenen Teichen oder Seen gespielt wird. Von 16. bis 18. Jänner 2026 wird erstmals ein Event am Kärntner Weißensee stattfinden. 600 Spiele an drei Tagen sind geplant, 75 Teams aus acht Nationen haben sich schon angemeldet.

0 Kommentare

Seit Jahrzehnten ist der Weißensee auch im Winter ein Paradies für Sportbegeisterte. Tausende Schlittschuhläufer aus den Niederlanden halten von 17. bis 31. Jänner 2026 mit der Elf-Städte-Tour das größte Skaterfestival der Welt ab. Zuvor bekommt Kärnten – Land der Seen und Heimat großer Eishockey-Leidenschaft – sein erstes Pondhockey-Turnier. Eishockey wie früher! Welcher Ort eignet sich da besser als der wunderschöne Weißensee mit seinem einzigartigen Natureis?

Tore nur 25 Zentimeter hoch
Initiiert von den drei sportbegeisterten Freunden Christian Kresse, Gerhard Brüggler und Michael Löschnig, verbindet das Event Gemeinschaft, Sport und pure Spielfreude. Am Turnier nehmen zahlreiche ehemalige Eishockeyprofis teil. Mit Handschuhen, Stock und Schlittschuhen wird Pondhockey ohne weitere Ausrüstung auf kleinen Feldern drei gegen drei Feldspieler gespielt. Das Tor in originaler Breite, aber nur gerade 25 Zentimeter hoch, wird vom letzten Feldspieler verteidigt.

1000 Hobbyspieler sollen zum Pondhockey-Turnier kommen.
1000 Hobbyspieler sollen zum Pondhockey-Turnier kommen.
Christian Kresse, Gerhard Brüggler und Michael Löschnig sind die Veranstalter.
Christian Kresse, Gerhard Brüggler und Michael Löschnig sind die Veranstalter.
In drei Tagen finden 600 Spiele statt.
In drei Tagen finden 600 Spiele statt.

Pondhockey ist vor allem in Kanada populär und lockt dort Tausende Zuschauer an. Auch am Weißensee sollen während der drei Tage zahlreiche Zuschauer die Spielfelder auf dem schneebedeckten See säumen. Viele Spieler kommen zusammen, die früher Eishockey spielten. „Wir hoffen auf 95 Teams, die teilnehmen“, sagt Christian Kresse, der jahrelang Chef der Kärnten Werbung war. „Profispieler aus den ersten drei Ligen eines Landes dürfen nicht teilnehmen. Wir sprechen alle Hobbyspieler an. Nenngebühr pro Team ist 350 Euro. Unsere Cracks sind zwischen 18 und 65 Jahre alt.“

Teams aus acht Nationen sind fix dabei
75 Teams haben sich bereits angemeldet. Sie kommen aus Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, Polen, der Slowakei und Kanada. „20 Teams können noch teilnehmen. Auch für den Tourismus ist es ein Riesenevent“, ist sich Kresse sicher.

Pondhockey am Weißensee

  • 16. bis 18. Jänner 2026
  • 20 Spielfelder in der Größe von 30 x 18 Metern
  • 1800 Meter Banden aus Holz
  • 40 Tore mit einer Höhe von 25 Zentimeter
  • 60 Schiedsrichter
  • Interessierte zwischen 18 und 65 Jahre können sich hier anmelden. Die Nenngebühr pro Team macht 350 Euro aus.

20 Spielfelder mitten am Weißensee
Pondhockey lässt sich mit Teichhockey übersetzen. Der Weißensee zählt zu den wenigen Seen Mitteleuropas, der mit seinem Natureis die perfekte Basis für eine Veranstaltung dieser Art bieten kann. 20 Spielfelder in der Größe von 30 mal 18 Metern werden vorbereitet. 1800 Meter Banden aus Holz, 40 Tore mit einer Höhe von 25 Zentimetern sowie 60 Schiedsrichter und zahlreiche Helferinnen und Helfer sollen für optimale Spielbedingungen sorgen. Rund 1000 Spieler sowie mindestens ebenso viele Begleitpersonen werden erwartet. Das Turnier ergänzt die anschließende Elf-Städte-Tour, deren Infrastruktur – etwa die Zeltstadt – nachhaltig mitgenutzt wird.

Kärntner Derby am Weißensee
Die Vorrundenspiele des Turniers steigen am 17. Jänner am Vormittag. Bereits am Nachmittag folgen die Playoffs, die Medaillenentscheidungen fallen am Sonntag. Dazwischen fährt man mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf: Rock-&-Pop-Partys am Freitag und Samstag, ein Promi-Match, ein Jugendturnier und mit dem Städte-Duell zwischen Villach und Klagenfurt sogar ein Kärntner Derby. Nennungen sind noch online  möglich.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

