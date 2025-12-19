Weißensee wird bald zum Paradies für Teichhockey

Pondhockey ist vor allem in Kanada populär und lockt dort Tausende Zuschauer an. Auch am Weißensee sollen während der drei Tage zahlreiche Zuschauer die Spielfelder auf dem schneebedeckten See säumen. Viele Spieler kommen zusammen, die früher Eishockey spielten. „Wir hoffen auf 95 Teams, die teilnehmen“, sagt Christian Kresse, der jahrelang Chef der Kärnten Werbung war. „Profispieler aus den ersten drei Ligen eines Landes dürfen nicht teilnehmen. Wir sprechen alle Hobbyspieler an. Nenngebühr pro Team ist 350 Euro. Unsere Cracks sind zwischen 18 und 65 Jahre alt.“