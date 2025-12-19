Jetzt Angebot der Diversion für FPÖ-Mandatar

Nach Eklat bei einem Waldfest ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Hohe Wellen schlug der Justizfall rund um den freiheitlichen Landtagsabgeordneten Sandro Waldmann (37). Auf einem Waldfest der Burschenschaft Langeck im vergangenen Sommer ist der Mandatar mit einem Organisationshelfer aneinandergeraten. Jede Konfliktpartei hat eine eigene Version der Turbulenzen.
Verdacht der Körperverletzung
Feststeht, die Wunden des Festmitarbeiters sind von der Polizei in Wort und Bild dokumentiert. Ermittelt wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der Landtag hob daraufhin die Immunität des Mandatars auf. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt schlug dem FPÖ-Politiker nun eine Diversion vor.
Details über das Angebot gab die Behörde nicht bekannt. Klar auf der Hand liegt jedoch, dass die Voraussetzungen für eine Diversion erfüllt sind. „Dazu zählen ein hinreichend geklärter Sachverhalt, Unbescholtenheit und eine nicht allzu schwere Tat mit geringfügigen Haftstrafen“, hieß es aus dem Justizzentrum.
Wirbel in Bundes-FPÖ
Vorgedrungen ist der „Fall Waldmann“ bis in die Bundes-FPÖ und hat innerhalb der eigenen Reihen in Wien für Stirnrunzeln gesorgt. Schon länger sind Parteiboss Herbert Kickl und Generalsekretär Michael Schnedlitz mit der kniffligen Causa befasst.
Frau soll Anzeige erstattet haben
Laut internen Quellen soll die längst nicht ausgestandene Angelegenheit sogar beim angekündigten Abgang der blauen Galionsfigur Norbert Hofer aus der Landespolitik eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Die Rede war ebenso von einem weiteren „Fall Waldmann“. Seine Frau soll eine Anzeige gegen ihn wegen häuslicher Gewalt erst im Zuge der Einvernahme durch die Polizei zurückgezogen haben, wie heftig diskutiert wird. In der Frage der Diversion ist die Entscheidung noch zu fällen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.