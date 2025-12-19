Jetzt Angebot der Diversion für FPÖ-Mandatar

Frau soll Anzeige erstattet haben

Laut internen Quellen soll die längst nicht ausgestandene Angelegenheit sogar beim angekündigten Abgang der blauen Galionsfigur Norbert Hofer aus der Landespolitik eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Die Rede war ebenso von einem weiteren „Fall Waldmann“. Seine Frau soll eine Anzeige gegen ihn wegen häuslicher Gewalt erst im Zuge der Einvernahme durch die Polizei zurückgezogen haben, wie heftig diskutiert wird. In der Frage der Diversion ist die Entscheidung noch zu fällen.