Neusiedl am See steht vor neuerlicher Budgetprobe

Rechnungshof bestätigt Konsolidierungskurs

Vor diesem Hintergrund beschloss der Gemeinderat ohne Stimmen der ÖVP den Voranschlag 2026. Das Budget weist ein Defizit von 2 Millionen Euro aus. Neue Investitionen sind nicht vorgesehen, umgesetzt wird nur, was bereits läuft oder gefördert ist. Der Schuldenstand soll im kommenden Jahr dennoch um 1,63 Millionen Euro sinken, zusätzlich werden 1,2 Millionen Euro an alten Konsolidierungsdarlehen getilgt. Rückenwind kommt vom Landesrechnungshof: Er bestätigt eine solide Konsolidierung und hebt den Schuldenabbau auf rund 23 Millionen Euro hervor.