Suche nach Tournee-Form auf dem Lieblingsbakken

Diese Rapid-Elf startet gegen HSK Zrinjski Mostar!
Conference League
Die ersten Weltcupbewerbe verliefen für Österreichs erfolgsverwöhnte Skispringer großteils nicht nach Wunsch. Dabei rückt die Vierschanzentournee immer nieder. Bei der Generalprobe in Engelberg wollen Stefan Kraft und Co. die Form für den ersten Höhepunkt der Saison finden.
„Engelberg kommt für uns zur richtigen Zeit, wir fahren alle mit einem guten Gefühl in die Schweiz“, sagte Cheftrainer Andreas Widhölzl vor der Abreise zur Generalprobe für die Vierschanzentournee. Überflieger Stefan Kraft und Co. nickten mit einem strahlenden Lächeln.
