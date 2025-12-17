„Unseren Rocks-Block kennen Sie alle“

Die Fanszene der Mattersburg Rocks ist einzigartig! Trotz Zweitklassigkeit feuern die Anhänger ihre Truppe Woche für Woche an. Und das in guten wie in schlechten Zeiten.
Volle Hallen, lautstarke Unterstützung und Choreos, die ihresgleichen suchen. Bei den Mattersburg Rocks ist das längst Standard. Die Fans sind weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. „Sie sind ein Wahnsinn. Nicht nur daheim feuern sie uns an, auch auswärts fahren sie mit – sogar bis nach Dornbirn“, schwärmt Alt-Obmann Andi Gschiel. Die starke Unterstützung hat Tradition. Schon beim Vorgängerverein, den 49ers, die lange erstklassig vertreten waren, sorgten sie für gute Stimmung. Die Leidenschaft blieb, auch eine Liga darunter.
Samstag gegen Traiskirchen
„Egal, wie die sportliche Lage aussieht: Sie stehen hinter dem Verein, in guten wie in schlechten Zeiten. Gerade in schwierigen Phasen, wie jetzt gerade, versuchen sie, unser Team nach vorne zu peitschen“, unterstreicht er. Mit ihren Gesängen und aufwendigen Choreos sorgt der Anhang regelmäßig für Aufsehen – auch bei den Spielern selbst. „Bei Neuverpflichtungen sind unsere Fans ein ausschlaggebender Grund, warum sie zu uns kommen. Den Rocks-Block kennen sie alle und bewundern ihn sehr.“ Auch beim letzten Heimspiel des Jahres wollen die Fans ihre Mannschaft wieder lautstark unterstützen. Am Samstag um 18 Uhr warten die Traiskirchen Lions.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.