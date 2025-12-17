„Unseren Rocks-Block kennen Sie alle“

Samstag gegen Traiskirchen

„Egal, wie die sportliche Lage aussieht: Sie stehen hinter dem Verein, in guten wie in schlechten Zeiten. Gerade in schwierigen Phasen, wie jetzt gerade, versuchen sie, unser Team nach vorne zu peitschen“, unterstreicht er. Mit ihren Gesängen und aufwendigen Choreos sorgt der Anhang regelmäßig für Aufsehen – auch bei den Spielern selbst. „Bei Neuverpflichtungen sind unsere Fans ein ausschlaggebender Grund, warum sie zu uns kommen. Den Rocks-Block kennen sie alle und bewundern ihn sehr.“ Auch beim letzten Heimspiel des Jahres wollen die Fans ihre Mannschaft wieder lautstark unterstützen. Am Samstag um 18 Uhr warten die Traiskirchen Lions.