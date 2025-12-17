Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. BASKETBALL LIGA

„Unseren Rocks-Block kennen Sie alle“

Burgenland: Sport-Nachrichten
17.12.2025 20:44
Der Rocks-Block sorgt Woche für Woche für eine außergewöhnliche Kulisse.
Der Rocks-Block sorgt Woche für Woche für eine außergewöhnliche Kulisse.(Bild: Ing. Martin Proell, Pictorial)
(Bild: © Michael Filippovits, Pictorial)

Die Fanszene der Mattersburg Rocks ist einzigartig! Trotz Zweitklassigkeit feuern die Anhänger ihre Truppe Woche für Woche an. Und das in guten wie in schlechten Zeiten.

0 Kommentare

Volle Hallen, lautstarke Unterstützung und Choreos, die ihresgleichen suchen. Bei den Mattersburg Rocks ist das längst Standard. Die Fans sind weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. „Sie sind ein Wahnsinn. Nicht nur daheim feuern sie uns an, auch auswärts fahren sie mit – sogar bis nach Dornbirn“, schwärmt Alt-Obmann Andi Gschiel. Die starke Unterstützung hat Tradition. Schon beim Vorgängerverein, den 49ers, die lange erstklassig vertreten waren, sorgten sie für gute Stimmung. Die Leidenschaft blieb, auch eine Liga darunter.

Die Mattersburger rund um Andjelkovic sind sportlich in einer schwierigen Lage.
Die Mattersburger rund um Andjelkovic sind sportlich in einer schwierigen Lage.(Bild: Mattersburg Rocks)

Samstag gegen Traiskirchen
„Egal, wie die sportliche Lage aussieht: Sie stehen hinter dem Verein, in guten wie in schlechten Zeiten. Gerade in schwierigen Phasen, wie jetzt gerade, versuchen sie, unser Team nach vorne zu peitschen“, unterstreicht er. Mit ihren Gesängen und aufwendigen Choreos sorgt der Anhang regelmäßig für Aufsehen – auch bei den Spielern selbst. „Bei Neuverpflichtungen sind unsere Fans ein ausschlaggebender Grund, warum sie zu uns kommen. Den Rocks-Block kennen sie alle und bewundern ihn sehr.“ Auch beim letzten Heimspiel des Jahres wollen die Fans ihre Mannschaft wieder lautstark unterstützen. Am Samstag um 18 Uhr warten die Traiskirchen Lions. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
385.379 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.071 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.891 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Burgenland: Sport-Nachrichten
2. BASKETBALL LIGA
„Unseren Rocks-Block kennen Sie alle“
2. ÖFB Futsal Liga
„Kein Schmähkick – da gibt es nur Vollgas“
Krone Plus Logo
U17-WM-Märchen
Der „stille Architekt“ des lauten Erfolgslaufs
Fit ins Neue Jahr
Bewegung gegen den drohenden Weihnachts-Speck
Regionalliga Ost
Leobendorf ist Winterkönig – TWL hat die Laterne

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf