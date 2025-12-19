ÖSV-Star gibt drei Jahre nach Horrorsturz Comeback

„Ich bin gespannt, wie das ausgeht!“

„Ich habe gehofft, dass es sich ausgeht“, meinte Franz nun. Die Unsicherheit hofft er ablegen zu können. Das Gefühl für den Rennsport sei wieder da. „Ich spüre es, wenn es beim Starthäusl raus geht. Das Angreifen kommt auch wieder. Es ist sehr viel möglich, ich bin gespannt, wie das morgen ausgeht“, erklärte Franz.