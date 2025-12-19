Billigstrom: Haushalte sparen mindestens 60 Euro

Dynamischer Tarif und Anbieterwechsel

Für Haushalte mit Anspruch auf den Sozialtarif komme eine zusätzliche Ersparnis von rund 300 Euro hinzu. Wer darüber hinaus dynamische Tarife nutzt, könne seine Ersparnis sogar noch einmal verdoppeln. Zehetner verweist auch auf die Möglichkeit des Anbieterwechsels: Nur rund fünf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher überprüfen jährlich ihren Stromtarif. Dabei könnten allein durch einen Anbieterwechsel – etwa in Wien – Unterschiede von bis zu 500 Euro pro Jahr erzielt werden.