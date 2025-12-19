Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugendliche Gewalt

15-Jähriger bedrohte Opfer mit Schraubenzieher

Vorarlberg
19.12.2025 19:00
Der junge Mann hat trotz seiner erst 15 Lenze schon einiges auf dem Kerbholz.
Der junge Mann hat trotz seiner erst 15 Lenze schon einiges auf dem Kerbholz.(Bild: Chantall Dorn)

Er überfiel Passanten in Vorarlberg und forderte Geld. Weigerten sich diese, schlug er zu. In einem Fall hielt er einem Opfer sogar einen Schraubenzieher an die Brust. Im Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch wurde der 15-jährige Täter am Freitag verurteilt.

0 Kommentare

Wie sich das Leben hinter Gittern anfühlt, durfte der erst 15-jährige Bursche bereits erfahren. Seit seiner Verhaftung am 4. November sitzt das Früchtchen nämlich in Untersuchungshaft. Als er am Freitagmorgen von zwei Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal geführt wird, warten bereits Bewährungshelferin, der Vater und die ehemalige Pflegemutter des Problemburschen im Zuschauerraum. Letztere bricht in Tränen aus, als sie ihren einstigen Schützling hereinkommen sieht. Ein Milchbubi, mit erstem Bartflaum, das schüchtern und etwas verloren wirkt.

Als Baby ein Schütteltrauma erlitten
Als die vorsitzende Richterin Sabrina Tagwercher das Wort an den Angeklagten richtet, spricht sie betont langsam. Denn der 15-Jährige ist aufgrund eines im Babyalter erlittenen Schütteltraumas in seiner Disposition eingeschränkt. „Er kann zwar Unrecht erkennen, jedoch nicht entsprechend handeln“, erklärt die Verteidigung den geistigen Zustand ihres – laut psychiatrischem Gutachten dennoch zurechnungsfähigen – Mandanten. Angeklagt ist der Schulabbrecher, der bis zu seiner Verhaftung im November in einer Notschlafstelle gewohnt hat, wegen mehrerer schwerer Straftaten im Zeitraum Ende September bis Anfang November in Vorarlberg. Immer ging es um Geld. Immer war Gewalt im Spiel.

Lange Reihe an Straftaten in kurzer Zeit
In Hohenems etwa versetzte er vor einer Trafik einem 72-jährigen Pensionisten einen Faustschlag ins Gesicht, weil ihm dieser keinen Euro geben wollte. Eine 18-Jährige packte er am Arm und forderte sie auf, ihm alles zu geben, was sie bei sich habe. Als sich die junge Frau weigerte, schlug er auf sie ein und versetzte ihr zudem einen Fußtritt in den Bauch. In Dornbirn hielt er einem jungen Mann, der gerade Geld vom Bankomaten abgehoben hatte, einen Schraubenzieher an die Brust. Das Opfer zeigte sich jedoch wehrhaft und stieß den Angreifer von sich.

Eine besonders irre Aktion lieferte der 15-Jährige dann vor dem Dornbirner Rathaus im Zuge einer Hochzeitsfeier. In der Annahme, die Frau gehöre zur Hochzeitsgesellschaft, sprach er eine Rentnerin barsch an: „Ich werde diese Hochzeit crashen. Ich bin Moslem und habe eine Bombe dabei.“ Worauf die 56-Jährige umgehend die Stadtpolizei informierte. Kurz darauf wurde der 15-Jährige verhaftet.

Lesen Sie auch:
Die beiden Angeklagten wurden von einem regelrechten „Fanclub“ begleitet.
Jugendliche Gewalt
Teenager folterten Lehrling mit Zigarettenstummeln
18.12.2025
Bewährungsstrafe
Berufsschüler erpresste Lehrerin mit Intimfotos
16.12.2025
Familie vor Gericht
Tochter (18) beschuldigte Eltern der Zwangsehe
15.12.2025

„So was tut man nicht, ich weiß“
Im Prozess zeigt sich der Angeklagte weitestgehend geständig. „Es tut mir alles sehr leid. So was tut man nicht, ich weiß.“ Es seien Frustaktionen gewesen, weil er kein Geld hatte, sagt er. Dass die Opfer kein Schmerzensgeld fordern, ist sein Glück. Auch, dass er im Gefängnis sein Leben nochmals überdacht hat. „Ich will meinen Schulabschluss machen, bin mit Bewährungshilfe und Therapie einverstanden und auch mit einer Unterbringung in einem betreuten Wohnheim.“ Der Schöffensenat sieht das am Ende auch so.

Trotz der richterlichen Weisungen erfolgt dennoch ein Schuldspruch wegen versuchten schweren Raubes und Körperverletzung – 18 Monate Haft, davon zwölf auf Bewährung. Nachdem der Bursche schon einen Monat in U-Haft abgesessen hat, könnte er nach Verbüßung der Halbstrafe bereits im Februar auf freiem Fuß sein. Das Urteil ist rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 7°
Symbol bedeckt
Bludenz
1° / 10°
Symbol bedeckt
Dornbirn
2° / 6°
Symbol bedeckt
Feldkirch
1° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Vorarlberg
Jugendliche Gewalt
15-Jähriger bedrohte Opfer mit Schraubenzieher
Starke Bilanz
Rekordjahre für gemeinnützige Vogewosi
80 Euro Ersparnis
Für Illwerke-Kunden wird der Strom 2026 günstiger
Schönste Wanderrouten
Wanderung zwischen dem Klostertal und dem Montafon
Nächste Visitenkarte
ÖSV-Herr schnappt sich sein drittes Saisonpodest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf