15-Jähriger bedrohte Opfer mit Schraubenzieher

Lange Reihe an Straftaten in kurzer Zeit

In Hohenems etwa versetzte er vor einer Trafik einem 72-jährigen Pensionisten einen Faustschlag ins Gesicht, weil ihm dieser keinen Euro geben wollte. Eine 18-Jährige packte er am Arm und forderte sie auf, ihm alles zu geben, was sie bei sich habe. Als sich die junge Frau weigerte, schlug er auf sie ein und versetzte ihr zudem einen Fußtritt in den Bauch. In Dornbirn hielt er einem jungen Mann, der gerade Geld vom Bankomaten abgehoben hatte, einen Schraubenzieher an die Brust. Das Opfer zeigte sich jedoch wehrhaft und stieß den Angreifer von sich.