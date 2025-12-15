Landesrat mit vielen Worten und wenig Konkretem
ÖVP-Hoffnung Aigner
Maximilian Aigner, angehender Agrar-Landesrat der Salzburger ÖVP, nannte im Landtagshearing drei Schwerpunkte für den ländlichen Raum. Welche Projekte der 25-jährige Lungauer in den nächsten zweieinhalb Jahren anschieben will, und wer ihn neben seiner ÖVP noch zum Landesrat wählen wird ...
Statt Geschenken gab es für Maximilian Aigner trockene Polit-Fragen. Ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag musste sich der angehende ÖVP-Agrarlandesrat am Montag dem Hearing durch die Landtags-Abgeordneten stellen. Der Polit-Neuling – bis vor drei Wochen noch Mittelschul-Lehrer in Lamprechtshausen – machte seine Sache rhetorisch passabel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.