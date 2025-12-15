Landesrat mit vielen Worten und wenig Konkretem

Statt Geschenken gab es für Maximilian Aigner trockene Polit-Fragen. Ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag musste sich der angehende ÖVP-Agrarlandesrat am Montag dem Hearing durch die Landtags-Abgeordneten stellen. Der Polit-Neuling – bis vor drei Wochen noch Mittelschul-Lehrer in Lamprechtshausen – machte seine Sache rhetorisch passabel.