Wie Tüftler gegen Tech-Beschränkungen rebellieren

Als Google mit Ende Oktober den Software-Support für seine Nest-Thermostate der ersten und zweiten Generation einstellte, standen viele Nutzer vor einem Problem: Die Geräte funktionierten zwar noch, ließen sich aber nur noch manuell und nicht mehr aus der Ferne steuern. Das einst so praktische Gerät war de facto von heute auf morgen seiner smarten Funktionen beraubt worden, was dem ursprünglichen Kaufzweck eines intelligenten Thermostats widersprach.