Schein abgenommen: Achs-Schaden nach Alkounfall

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer sorgte am Montagnachmittag in Spittal an der Drau für einen Verkehrsunfall. Trotz eines erheblichen Schadens am Fahrzeug setzte der Lenker seine Fahrt fort – seine Frau rief die Polizei.
Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Montag um 15.20 Uhr mit seinem Fahrzeug von Radenthein in Richtung Kaning unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit dem rechten Vorderreifen einen Mauervorsprung touchierte.
Trotz des Defekts fuhr der schwer alkoholisierte Mann weiter
Durch den Anprall erlitt das Fahrzeug einen Achsschaden. Trotz des erheblichen Defekts setzte der Mann seine Fahrt noch über eine kurze Strecke bis zu einem Wohnhaus fort. Dort bemerkte seine 57-jährige Ehefrau den Schaden am Fahrzeug und verständigte die Polizei.
Bei der Unfallaufnahme nahmen die einschreitenden Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Lenker wahr. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte eine schwere Alkoholisierung. Dem 63-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.
