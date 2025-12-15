Schein abgenommen: Achs-Schaden nach Alkounfall

Trotz des Defekts fuhr der schwer alkoholisierte Mann weiter

Durch den Anprall erlitt das Fahrzeug einen Achsschaden. Trotz des erheblichen Defekts setzte der Mann seine Fahrt noch über eine kurze Strecke bis zu einem Wohnhaus fort. Dort bemerkte seine 57-jährige Ehefrau den Schaden am Fahrzeug und verständigte die Polizei.