Multitalent peilt ersten Weltcupstart an

Denn der Saisonstart verlief nicht nach Wunsch, außerdem stürzte sie auf der Women’s Tour in Niederösterreich und musste danach aussetzen. Das ist aber alles abgehakt, der Blick richtet sich auf den kommenden Winter, in dem sie sich auf Skibergsteigen fokussiert. Begonnen hat sie damit nur aus Trainingszwecken. Mittlerweile ist die 17-Jährige, die hauptsächlich daheim in Saalbach trainiert, aber auch in dieser Sportart ambitioniert. Bei der Erztrophy in Werfenweng will sie ihr Können zeigen, sich für einen Weltcup danach qualifizieren. „Das scheint nicht aussichtslos. Das zu schaffen, wäre mein Ziel“, sagt die Pinzgauerin.