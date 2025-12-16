Multitalent peilt ersten Weltcupstart an

Emelie Bauböck hat das Rad mittlerweile ins Eck gestellt und die Ski hervorgeholt. Im Skibergsteigen peilt Pinzgauerin 2026 einen Weltcup an. Zudem will sie im kommenden Jahr in einem Damen-Radteam unterkommen.
Von Sport kann Emelie Bauböck nicht genug bekommen. Auch wenn die Saalbacherin in der Vorweihnachtszeit noch viel für Schularbeiten und Tests zu lernen hat, tobt sie sich immer wieder aus. Aktuell betreibt sie in der Kraftkammer viel Aufbautraining. Denn die Radsaison ist längst beendet und kann sich sehen lassen: Zweitbeste Österreicherin in ihrer Kategorie bei der Alpe Adria Tour sowie Vizestaatsmeisterin auf der Bahn sind zwei ihrer größten Erfolge 2025. „Ich bin zufrieden und doch nicht zufrieden“, lacht Bauböck.
Denn der Saisonstart verlief nicht nach Wunsch, außerdem stürzte sie auf der Women’s Tour in Niederösterreich und musste danach aussetzen. Das ist aber alles abgehakt, der Blick richtet sich auf den kommenden Winter, in dem sie sich auf Skibergsteigen fokussiert. Begonnen hat sie damit nur aus Trainingszwecken. Mittlerweile ist die 17-Jährige, die hauptsächlich daheim in Saalbach trainiert, aber auch in dieser Sportart ambitioniert. Bei der Erztrophy in Werfenweng will sie ihr Können zeigen, sich für einen Weltcup danach qualifizieren. „Das scheint nicht aussichtslos. Das zu schaffen, wäre mein Ziel“, sagt die Pinzgauerin.
Letztes Juniorenjahr
Damit ist die Zielliste für 2026 aber noch nicht voll. Denn im Radsport startet sie in ihr letztes Juniorenjahr. „Da schaue ich nicht so auf die Rennen, sondern eher, dass ich in ein Damenteam komme!“
Einem guten Sportjahr 2026 steht also nichts im Wege. Müssen davor nur noch die Schularbeiten hinhauen . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.