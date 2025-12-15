Profidiebe räumen Baucontainer in Leogang leer

Mit einem Griff in den Stromkasten und der Flex in der Hand machten sich Unbekannte in Leogang an einer Baustelle zu schaffen. Vier Baucontainer wurden aufgeschnitten, mindestens zehn Bohrmaschinen verschwanden. Die Videoanlage stand im Dunkeln, nun sucht die Polizei nach den Tätern.
Auf einer Baustelle in Leogang gingen bislang unbekannte Täter äußerst zielstrebig vor. Zuerst schalteten sie die Sicherungen im Stromkasten aus und legten damit auch die Videoüberwachung lahm.
Anschließend flexten sie vier Baucontainer auf und griffen sich Werkzeug, darunter mindestens zehn Bohrmaschinen. Erst später bemerkten Verantwortliche den Einbruch und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zu Tätern, Fluchtweg und möglicher zusätzlicher Beute sind im Gange.
