Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strom aus, Beute weg

Profidiebe räumen Baucontainer in Leogang leer

Salzburg
15.12.2025 23:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Mit einem Griff in den Stromkasten und der Flex in der Hand machten sich Unbekannte in Leogang an einer Baustelle zu schaffen. Vier Baucontainer wurden aufgeschnitten, mindestens zehn Bohrmaschinen verschwanden. Die Videoanlage stand im Dunkeln, nun sucht die Polizei nach den Tätern.

0 Kommentare

Auf einer Baustelle in Leogang gingen bislang unbekannte Täter äußerst zielstrebig vor. Zuerst schalteten sie die Sicherungen im Stromkasten aus und legten damit auch die Videoüberwachung lahm.

Lesen Sie auch:
Die Gswb-Stand nach Vorwürfen in der Kritik
Fragen bleiben
Nach Vorwürfen: Prüfbericht entlastet Gswb-Spitze
15.12.2025
Hatte 1,56 Promille
Alkolenker prallte mit Pkw gegen Brückengeländer
15.12.2025
65 Prozent Anstieg
Salzburger stürmen die Schuldnerberatung
15.12.2025

Anschließend flexten sie vier Baucontainer auf und griffen sich Werkzeug, darunter mindestens zehn Bohrmaschinen. Erst später bemerkten Verantwortliche den Einbruch und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zu Tätern, Fluchtweg und möglicher zusätzlicher Beute sind im Gange.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
293.230 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.109 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
110.188 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf