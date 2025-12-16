Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

RB Bora-Hansgrohe

Mit neuer Wäsch’ am Weg zu großen Zielen

Salzburg
16.12.2025 12:00
Roglic (li.) und Lipowitz wollen im Jahr 2026 hoch hinaus.
Roglic (li.) und Lipowitz wollen im Jahr 2026 hoch hinaus.(Bild: Red Bull Content Pool/Maximilian Fries)

Fans des Straßenradsports müssen sich aktuell gedulden. Der Start der Pedal-Beletage erfolgt erst im Jänner mit der Australien-Rundfahrt. Die Anhänger des salzburgerisch-bayerischen Teams Red Bull Bora-Hansgrohe wissen seit gestern zumindest, in welchem Trikot die Équipe 2026 um die größten Triumphe kämpft. 

0 Kommentare

Die Wäsch’ mit den dynamischen Streifen kostet in der offiziellen Renn-Version schlappe 228,95 Euro.

Mit Top-Talent zum Giro
Sportlich abheben wollen die stärksten Fahrer des Teams. Der Plan für die drei großen Rundfahrten des Jahres steht bereits fest. Den Giro d‘Italia nehmen Jai Hindley (Sieger 2022) und Italiens Top-Talent Giulio Pellizzari in Angriff.

Bei der Tour de France im Juli, dem Saisonhighlight, starten die Rad-Bullen mit der Doppelspitze Remco Evenepoel und Florian Lipowitz. Fix für die Spanien-Rundfahrt ab Ende August ist Altstar Primoz Roglic vorgesehen. Der 36-jährige Slowene peilt seinen fünften Gesamtsieg an. Bis zum Start dieser historischen Mission muss sich „Rogla“ aber ebenso noch gedulden.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
334.225 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.597 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.118 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf