Mit neuer Wäsch’ am Weg zu großen Zielen

Fans des Straßenradsports müssen sich aktuell gedulden. Der Start der Pedal-Beletage erfolgt erst im Jänner mit der Australien-Rundfahrt. Die Anhänger des salzburgerisch-bayerischen Teams Red Bull Bora-Hansgrohe wissen seit gestern zumindest, in welchem Trikot die Équipe 2026 um die größten Triumphe kämpft.
Die Wäsch’ mit den dynamischen Streifen kostet in der offiziellen Renn-Version schlappe 228,95 Euro.
Mit Top-Talent zum Giro
Sportlich abheben wollen die stärksten Fahrer des Teams. Der Plan für die drei großen Rundfahrten des Jahres steht bereits fest. Den Giro d‘Italia nehmen Jai Hindley (Sieger 2022) und Italiens Top-Talent Giulio Pellizzari in Angriff.
Bei der Tour de France im Juli, dem Saisonhighlight, starten die Rad-Bullen mit der Doppelspitze Remco Evenepoel und Florian Lipowitz. Fix für die Spanien-Rundfahrt ab Ende August ist Altstar Primoz Roglic vorgesehen. Der 36-jährige Slowene peilt seinen fünften Gesamtsieg an. Bis zum Start dieser historischen Mission muss sich „Rogla“ aber ebenso noch gedulden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.