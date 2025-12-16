Mit neuer Wäsch’ am Weg zu großen Zielen

Bei der Tour de France im Juli, dem Saisonhighlight, starten die Rad-Bullen mit der Doppelspitze Remco Evenepoel und Florian Lipowitz. Fix für die Spanien-Rundfahrt ab Ende August ist Altstar Primoz Roglic vorgesehen. Der 36-jährige Slowene peilt seinen fünften Gesamtsieg an. Bis zum Start dieser historischen Mission muss sich „Rogla“ aber ebenso noch gedulden.