„Drehen in Lessach jeden Cent dreimal um“

In Lessach hält sich trotz der kleinen Strukturen eine Besonderheit: Es gibt bis heute einen eigenen Schlepplift. Die Kinder fahren von der Volksschule weg direkt auf die Piste. Der Lift ist nur bei genügend Schnee in Betrieb. Eine eigene Beschneiung gibt es nicht. Die Kosten laufen bei dem Pisten-Projekt nicht davon, weil auch viel Ehrenamt geleistet wird und das Pistengerät der Gemeinde gehört. Es werden damit auch Langlaufloipen präpariert.