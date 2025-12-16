„Drehen in Lessach jeden Cent dreimal um“

In Lessach ist der Wegfall des Landes-Zuschusses beim Kindergartenbus ein großer Verlust. Was sich die 542-Einwohner-Gemeinde dank Ehrenamt noch leistet, ist ein eigener Skilift.
Spargedanken sind für Bürgermeister Peter Perner (ÖVP) in Lessach nichts Neues: „Wir drehen seit Jahren jeden Cent dreimal um“, so der Ortschef. Was ihn aber richtig sauer macht, ist der Rückzug des Landes in vielen kleinen Bereichen wie gerade der Wegfall des Zuschusses beim Kindergartenbus. „Bei uns liegen Bauernhöfe auf bis zu 1400 Meter Seehöhe. Von dort oben müssen wir die Kinder abholen.“
Das Dorf hat einen Budgetrahmen von rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Wenn es um Investitionen der letzten Jahre geht, ist das Gemeindehaus ein Aushängeschild. Mit der „HoamArt Stub’n“ zog auch der einzige Wirt im Dorf (Schwaiger- und Neu-Wirt sind zwar im Dorf noch zu lesen, aber längst geschlossen) ein. Perner: „Wir waren von 2014 bis 2019 ganz ohne Wirt. Das war für uns eine schwierige Zeit.“
In Lessach hält sich trotz der kleinen Strukturen eine Besonderheit: Es gibt bis heute einen eigenen Schlepplift. Die Kinder fahren von der Volksschule weg direkt auf die Piste. Der Lift ist nur bei genügend Schnee in Betrieb. Eine eigene Beschneiung gibt es nicht. Die Kosten laufen bei dem Pisten-Projekt nicht davon, weil auch viel Ehrenamt geleistet wird und das Pistengerät der Gemeinde gehört. Es werden damit auch Langlaufloipen präpariert.
Weit herum bekannt ist auch der Friedhof von Lessach: Jedes Grab mit hölzerner Einfassung und Kreuzen aus Schmiede- oder Gusseisen gleicht dem anderen. Perner: „Wir haben das in den 70er-Jahren so entschieden.“ Es soll ein Symbol dafür sein, dass nach dem Tod jeder gleich ist.
Der Bürgermeister ist darum bemüht, Jugend im Dorf zu halten. Ein aktuelles Baulandsicherungsprojekt mit bis zu 15 Parzellen soll dazu einen Beitrag leisten. Gemeindezusammenlegungen lehnt der Ortschef klar ab. „Wenn man die Kinder schon früh wegschickt, werden die Seitentäler irgendwann ganz aussterben.“
