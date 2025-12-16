Ex-Salzburger und Legionär verrät süße Baby-News

Max und Kim Wöber sind Eltern geworden. Wer am Abend Instagram durchscrollte, erfuhr es. Der ehemalige Fußballspieler von Red Bull Salzburg veröffentlichte gemeinsam mit seiner Frau einen Insta-Post zur Geburt ihres Kindes, die am 9.12. bereits stattfand. Über den Namen des Kindes machten die beiden aber ein Geheimnis. Lediglich ein „L“ mit einem blauen Herzchen schrieben die jungen Eltern in den Beitrag.