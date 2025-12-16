Vorteilswelt
Kind ist da!

Ex-Salzburger und Legionär verrät süße Baby-News

Fußball International
16.12.2025 07:30
Mit diesem Bild veröffentlichte Ex-Bulle Max Wöber die Baby-News.
Mit diesem Bild veröffentlichte Ex-Bulle Max Wöber die Baby-News.(Bild: Wöber/Instagram)

Das wohl größte vorweihnachtliche Geschenk: Ex-Salzburg-Kicker und ÖFB-Legionär Max Wöber veröffentlichte auf Instagram die Geburt seines ersten Kindes. Vor wenigen Tagen sorgten bereits die Baby-News im Hause Stefan Kraft für leuchtende Augen.

0 Kommentare

Max und Kim Wöber sind Eltern geworden. Wer am Abend Instagram durchscrollte, erfuhr es. Der ehemalige Fußballspieler von Red Bull Salzburg veröffentlichte gemeinsam mit seiner Frau einen Insta-Post zur Geburt ihres Kindes, die am 9.12. bereits stattfand. Über den Namen des Kindes machten die beiden aber ein Geheimnis. Lediglich ein „L“ mit einem blauen Herzchen schrieben die jungen Eltern in den Beitrag.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft
ÖSV-Adler im 7. Himmel
Baby da! Stefan Kraft ist erstmals Papa geworden
09.12.2025

Wöber mit 7 Titeln mit Red Bull Salzburg
Der Verteidiger kickte von 2019 bis 2023 für die Bullen. Holte dabei sieben Titel (4x Meisterschaft / 3x Cup). Aktuell schnürt sich der 27-jährige gebürtige Wiener seine Schuhe in der deutschen Bundesliga bei Werder Bremen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Stefan Kraft
Post
InstagramRed Bull
Eltern
