Ex-Salzburger und Legionär verrät süße Baby-News

Das wohl größte vorweihnachtliche Geschenk: Ex-Salzburg-Kicker und ÖFB-Legionär Max Wöber veröffentlichte auf Instagram die Geburt seines ersten Kindes. Vor wenigen Tagen sorgten bereits die Baby-News im Hause Stefan Kraft für leuchtende Augen.
Max und Kim Wöber sind Eltern geworden. Wer am Abend Instagram durchscrollte, erfuhr es. Der ehemalige Fußballspieler von Red Bull Salzburg veröffentlichte gemeinsam mit seiner Frau einen Insta-Post zur Geburt ihres Kindes, die am 9.12. bereits stattfand. Über den Namen des Kindes machten die beiden aber ein Geheimnis. Lediglich ein „L“ mit einem blauen Herzchen schrieben die jungen Eltern in den Beitrag.
Wöber mit 7 Titeln mit Red Bull Salzburg
Der Verteidiger kickte von 2019 bis 2023 für die Bullen. Holte dabei sieben Titel (4x Meisterschaft / 3x Cup). Aktuell schnürt sich der 27-jährige gebürtige Wiener seine Schuhe in der deutschen Bundesliga bei Werder Bremen.
