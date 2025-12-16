Vorteilswelt
Heute gegen Jesenice

Juniors als Leader zurück in Liga-Alltag

Salzburg
16.12.2025 11:00
Erwartet ein schweres Spiel: Jungbulle Adrian Gesson (weiß).
Erwartet ein schweres Spiel: Jungbulle Adrian Gesson (weiß).(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

Nach der Länderspielpause ist vor dem Liga-Alltag! Für die RB Juniors geht‘s am Abend gegen Jesenice. Der Tabellenführer der Alps Hockey League hat im Grunddurchgang weiterhin einiges vor. 

0 Kommentare

„Es war wie immer eine Ehre, überhaupt dabei gewesen zu sein. Und auch wenn es nicht der gewünschte Ausgang war, hat es wieder sehr viel Spaß gemacht“, resümierte Juniors-Crack Adrian Gesson die U20-WM in Bled (Slo).

Zitat Icon

Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber daraus kann man nur lernen. Jeder konnte es aber dennoch genießen, wir können stolz auf den dritten Platz sein.

Adrian GESSON, Jungbullen-Stürmer

Bild: Heiko Mandl - EC Red Bull Salzbu

Der junge Vorarlberger war neben Luca Haitzmann, Fabian Baumann, Luca Kogler, Benedikt Krainer und Paul Oberhauser einer von sechs Spielern aus der Salzburger Akademie. Mit dem Aufstieg zurück in die A-Gruppe sollte es aber dennoch nichts werden. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber daraus kann man nur lernen. Jeder konnte es aber dennoch genießen, wir können stolz auf den dritten Platz sein“, sieht Gesson das Positive.

Jungbullen erwarten Jesenice in Alps Hockey League
Mit der Partie heute (19.15) gegen Jesenice geht es für das Sextett gleich zurück in den Alps Hockey League-Alltag. Wo es wesentlich besser läuft. Die Juniors lachen auch noch nach der kurzen Pause – die das Farmteam traditionell aufgrund der U20-WM eingelegt hat – von Rang eins, haben auch für den restlichen Grunddurchgang einiges vor: „Wir wollen einfach so weiterspielen. Dann werden wir hoffentlich auch am Ende auf Platz eins stehen.“

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Salzburg

