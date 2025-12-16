Juniors als Leader zurück in Liga-Alltag

Jungbullen erwarten Jesenice in Alps Hockey League

Mit der Partie heute (19.15) gegen Jesenice geht es für das Sextett gleich zurück in den Alps Hockey League-Alltag. Wo es wesentlich besser läuft. Die Juniors lachen auch noch nach der kurzen Pause – die das Farmteam traditionell aufgrund der U20-WM eingelegt hat – von Rang eins, haben auch für den restlichen Grunddurchgang einiges vor: „Wir wollen einfach so weiterspielen. Dann werden wir hoffentlich auch am Ende auf Platz eins stehen.“