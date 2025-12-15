Vorteilswelt
Sänger Nikotin

Nach Schicksalsschlag jetzt das Comeback beim ESC

Salzburg
15.12.2025 19:00
Sänger Nikotin will mit persönlichem Lied Vorentscheid des Eurovision Songcontest (ESC) gewinnen ...
Sänger Nikotin will mit persönlichem Lied Vorentscheid des Eurovision Songcontest (ESC) gewinnen und Österreich vertreten.(Bild: Christian Maislinger)

Er war Vorband bei Robbie Williams, tourte durch Deutschland und Österreich, feierte Chart-Erfolge – dann kam der überraschende Tod seines Vaters. Ein einschneidendes Erlebnis für Künstler Nikotin. Mit seiner Teilnahme am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) feiert der Sänger nun sein Comeback auf der Bühne.

0 Kommentare

„Ich wusste nicht, ob das für einen Außenseiter wie mich die richtige Plattform ist“, erzählt Sänger Nikotin über anfängliche Zweifel an seiner Teilnahme am Vorentscheid des ESC. „Aber man lebt nur einmal, probieren wir es aus und schauen, wohin die Reise geht, dachte ich. Jetzt hab ich voll Bock!“

Nikotin tritt mit seinem Lied „Unsterblich“ am 20. Februar bei der ORF-Castingshow „Vienna ...
Nikotin tritt mit seinem Lied „Unsterblich“ am 20. Februar bei der ORF-Castingshow „Vienna Calling“ auf ORF1 an.(Bild: arne-mueseler.com)

Wenn es nach dem Musiker geht, der ein Haus in Salzburg hat, dann will er sich mit seinem Auftritt beim Song Contest „unsterblich“ machen. So nennt sich tatsächlich auch der Titel des Liedes, mit dem Nikotin an den Start gehen wird. „Ich reflektiere darin zwei Dinge: einmal die menschliche Unsterblichkeit, die stark mit dem Wunsch nach Verjüngung zusammenhängt. Und der andere Aspekt ist, dass die einzige Unsterblichkeit, die wir Menschen wirklich erreichen können, durch die Kunst ist.“

Mit dem Thema Vergänglichkeit musste sich der Sänger im vergangenen Jahr privat intensiv befassen. Der Tod seines Vaters hinterließ eine große Lücke im Leben des Künstlers. „Es ging alles sehr schnell. Ich musste mein Leben dadurch neu ordnen.“

Auftritte vor großem Publikum ist Nikotin gewohnt.
Auftritte vor großem Publikum ist Nikotin gewohnt.(Bild: Christian Maislinger)

Auch seine gerade steil startende Karriere musste Nikotin deshalb erst einmal hinten anstellen. Im Jahr 2023 gelang ihm damals mit seiner Debüt-Single „1010“ prompt der Einstieg auf Platz 8 der Ö3 Austro Charts. Auftritte beim Berliner „Lollapalooza“-Festival und etlichen Ski-Openings folgten. Für Weltstar Robbie Williams war Nikotin sogar Vorband.

Mittlerweile hat sich der Künstler zurück ins Leben und bald auch zurück auf die Bühne gekämpft. Am 20. Februar wird er bei der ORF-Castingshow „Vienna Calling“ auf ORF 1 in den Ring steigen, um das Ticket des rot-weiß-roten Beitrags beim Heim-ESC im Mai 2026 zu ergattern. Elf Mitbewerber wird er dann noch haben. 500 Bewerber, die in den Vorentscheid wollten, konnte Nikotin bereits überrunden.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

