Nach Schicksalsschlag jetzt das Comeback beim ESC

Wenn es nach dem Musiker geht, der ein Haus in Salzburg hat, dann will er sich mit seinem Auftritt beim Song Contest „unsterblich“ machen. So nennt sich tatsächlich auch der Titel des Liedes, mit dem Nikotin an den Start gehen wird. „Ich reflektiere darin zwei Dinge: einmal die menschliche Unsterblichkeit, die stark mit dem Wunsch nach Verjüngung zusammenhängt. Und der andere Aspekt ist, dass die einzige Unsterblichkeit, die wir Menschen wirklich erreichen können, durch die Kunst ist.“