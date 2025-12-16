Brennende Filteranlage sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Verliebter Stalker rief 412 Mal in 57 Tagen an
Bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in Thalgau ist Montagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Floriani waren bis Mitternacht im Einsatz.
Gut zwei Stunden war die Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzug Unterdorf im Einsatz, weil eine Filteranlage in einem Thalgauer Metallverarbeitungsbetrieb ausbrach. Auch die Feuerwehr Neumarkt am Wallersee half im Anschluss beim Durchlüften der Industriehalle mit.
„Brand aus!“ gegen Mitternacht
Gegen Mitternacht konnte der Einsatz dann aber beendet werden. Verletzt wurde dabei niemand.
