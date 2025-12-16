Vorteilswelt
Kräftiger Umsatz

Messezentrum: Erstes positives Ergebnis seit 2005

Salzburg
16.12.2025 14:00
Das Messezentrum schreibt schwarze Zahlen.
Das Messezentrum schreibt schwarze Zahlen.(Bild: Andreas Tröster)

Mit knapp 26 Millionen Euro an Umsatz wird das Messezentrum Salzburg heuer einen Rekordwert erzielen – und damit erstmals seit 20 Jahren ein positives Betriebsergebnis einfahren. Als Grund wird hier unter anderem die gute Buchungslage der Salzburgarena angegeben.

Steigende Zahlen bei den Veranstaltungen in der Multifunktionshalle und ein laut eigenen Angaben „starkes Portfolio“ beschert dem Salzburger Messezentrum heuer ein positives Betriebsergebnis. Das teilten die Gesellschafter – bestehend aus Stadt, Land und Wirtschaftskammer – heute, Dienstag, mit.

Demnach liegt die Umweltrentabilität des Salzburger Messezentrums für 2025 knapp 100 Millionen Euro. Zudem gab es heuer 100 Veranstaltungen mit etwa 600.000 Besuchern in elf Hallen. 2026 sollen vor allem die Gastveranstaltungen wachsen. 

Salzburg

Folgen Sie uns auf