„Pfoten weg von Tieren als Weihnachtsgeschenk“

Rund um Weihnachten nimmt die Nachfrage nach Haustieren deutlich zu. Nicht selten aber endet das vermeintlich gut gemeinte Geschenk wenig später im Tierheim.
Jährlich werden im TierQuarTier rund 2300 Tiere aufgenommen: von Katzen über Hunde bis hin zu Kleintieren. Viele davon werden jedoch nie wieder von ihren ursprünglichen Haltern abgeholt. Rund 1400 Tiere konnten im letzten Jahr erfolgreich an neue, verantwortungsvolle Besitzer vermittelt werden.
Doch gerade nach den Feiertagen werden vermehrt Fundtiere verzeichnet, die offenbar aufgrund überstürzter oder unüberlegter Entscheidungen dort landen: Tiere, deren man sich letztlich einfach entledigt hat.
„Pflege ein Tierleben lang“
Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig betont: „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk! Lassen Sie sich nicht zu Spontankäufen hinreißen, denn oft enden diese im Tierheim. Wer sich ein Tier nimmt, der muss auch die Verantwortung tragen und die Kosten übernehmen. Und zwar nicht nur für ein paar Tage oder die Weihnachtsferien, sondern für ein ganzes Tierleben lang!“ Zu beachten gäbe es auch eventuelle Allergien, das Zeitbudget des Beschenkten, die notwendige Zeit für Betreuung, Pflege und Eingewöhnung.
„Tier bedeutet Verantwortung“
Auch Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTier Wien, warnt vor unüberlegten Anschaffungen: „Jedes Jahr landen nach den Feiertagen Tiere bei uns, deren Haltung ganz offensichtlich überfordernd war: Sie wurden plötzlich zu groß, zu aktiv, zu teuer oder schlicht nicht in den Alltag eingeplant. Ein Tier bedeutet Verantwortung, Geduld und finanzielle Ressourcen.“
Nur Kennenlerntermine vor Feiertagen
In den Tagen unmittelbar vor Weihnachten werden im TierQuarTier keine Tiere mehr vergeben. Kennenlerntermine können weiterhin vereinbart werden, doch die tatsächliche Vergabe findet erst nach den Feiertagen statt. Damit soll verhindert werden, dass Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.