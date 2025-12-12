„Pfoten weg von Tieren als Weihnachtsgeschenk“

„Pflege ein Tierleben lang“

Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig betont: „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk! Lassen Sie sich nicht zu Spontankäufen hinreißen, denn oft enden diese im Tierheim. Wer sich ein Tier nimmt, der muss auch die Verantwortung tragen und die Kosten übernehmen. Und zwar nicht nur für ein paar Tage oder die Weihnachtsferien, sondern für ein ganzes Tierleben lang!“ Zu beachten gäbe es auch eventuelle Allergien, das Zeitbudget des Beschenkten, die notwendige Zeit für Betreuung, Pflege und Eingewöhnung.