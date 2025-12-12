Vorteilswelt
Waghalsiger Einsatz

Basejumper per Heli von steiler Felswand gerettet

Ausland
12.12.2025 11:06

Spektakuläre Rettung an einer steilen Felswand am Kane Creek im US-Bundesstaat Utah Mitte November: Ein Basejumper war nach einem Sprung mit seinem Fallschirm hängengeblieben – ein Hubschrauber-Team rückte zu einer waghalsigen Rettungsaktion an.

Die Situation war für den Sportler lebensbedrohlich. Der Mann war nach einem Sprung mit seinem Fallschirm an einer steilen Felswand hängengeblieben – in schwindelnder Höhe.

Der Verunglückte wurde zunächst auf der Felswand gesichert, ehe er per Hubschrauber geborgen werden konnte.(Bild: kameraone)

Einem Helfer gelang es, den Verletzten zu erreichen. Der Retter versorgte Wunden und sicherte den Extremsportler an der Felswand. Ein Hubschrauber-Team rückte anschließend zu einer waghalsigen Rettungsaktion an. Mit einem komplizierten Flugmanöver an der Felswand wurde der Mann nach oben gezogen.

Der Basejumper wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Offenbar hatte sich bei seinem Sprung sein Fallschirm nicht richtig geöffnet.

