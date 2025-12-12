Basejumper per Heli von steiler Felswand gerettet

Einem Helfer gelang es, den Verletzten zu erreichen. Der Retter versorgte Wunden und sicherte den Extremsportler an der Felswand. Ein Hubschrauber-Team rückte anschließend zu einer waghalsigen Rettungsaktion an. Mit einem komplizierten Flugmanöver an der Felswand wurde der Mann nach oben gezogen.