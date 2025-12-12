Feldkirch: Täter (45) kannte Opfer nur flüchtig

„Kränkungen als Auslöser“

Unklar ist nach wie vor, warum der 67-Jährige sterben musste. Im Vorfeld der Tat dürfte es im familiären Umfeld des 45-Jährigen „im Zuge persönlicher Konflikte zu verschiedenen Kränkungen“ gekommen sein, wie die Polizei berichtet. Die Exekutive geht davon aus, dass diese Kränkungen letztlich zu der Tat führten. Nicht gesichert ist auch, inwieweit das Opfer überhaupt in diese Konflikte involviert war, denn der Tatverdächtige dürfte den Mann nur flüchtig gekannt haben – ein besonders tragisches Detail.