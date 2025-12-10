Was sich Tierheimtiere vom Christkind wünschen

Seit 13 Jahren verbindet die Aktion „Christkind für Tierheimtiere“ Menschen und Tiere in ganz Österreich. Was einst mit drei Tierheimen begonnen hat, ist zu einer großen Spendenaktion gewachsen. Heute nehmen rund 120 Institutionen teil, von Oberösterreich bis ins Burgenland, von Wien bis nach Vorarlberg.

Hilfe von unschätzbarem Wert

„Für mich ist diese Aktion ein Herzensprojekt“, erzählt Rebecca Altenhofer, die seit fünf Jahren die Leitung innehat. Gemeinsam mit ihrem Team beginnt sie ab Mitte September mit der Organisation. Ab November investieren alle täglich mehrere Stunden – alles ehrenamtlich. „Umso schöner ist es, wenn in der Adventzeit zahlreiche Wünsche erfüllt werden“, schwärmt die Oberösterreicherin.