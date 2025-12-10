Vorteilswelt
In ganz Österreich

Was sich Tierheimtiere vom Christkind wünschen

Tierecke
10.12.2025 09:10
Die große Initiative hilft in allen Bundesländern dabei, tierische Weihnachtswünsche wahr werden ...
Die große Initiative hilft in allen Bundesländern dabei, tierische Weihnachtswünsche wahr werden zu lassen.(Bild: David Jovanovic)

In Tierheimen und Auffangstationen von Bregenz bis Eisenstadt warten rund 4.000 Weihnachtswünsche darauf, erfüllt zu werden. Hinter jedem steht ein Tier, das auf eine Kleinigkeit hofft. So werden Sie zum Christkind für einen dieser Schützlinge.

Seit 13 Jahren verbindet die Aktion „Christkind für Tierheimtiere“ Menschen und Tiere in ganz Österreich. Was einst mit drei Tierheimen begonnen hat, ist zu einer großen Spendenaktion gewachsen. Heute nehmen rund 120 Institutionen teil, von Oberösterreich bis ins Burgenland, von Wien bis nach Vorarlberg.

Hilfe von unschätzbarem Wert
„Für mich ist diese Aktion ein Herzensprojekt“, erzählt Rebecca Altenhofer, die seit fünf Jahren die Leitung innehat. Gemeinsam mit ihrem Team beginnt sie ab Mitte September mit der Organisation. Ab November investieren alle täglich mehrere Stunden – alles ehrenamtlich. „Umso schöner ist es, wenn in der Adventzeit zahlreiche Wünsche erfüllt werden“, schwärmt die Oberösterreicherin.

Noch warten viele auf ihr Weihnachtspackerl
„Emma“ ist ein Esel mit einem bescheidenen Herzenswunsch. In Manuelas Tierhoamat in Tirol träumt sie von Knabber-Leckerli. Mehr braucht es nicht, um ihr Weihnachten zu verschönern. Bianca hat „Emmas“ Wunsch bereits erfüllt und schreibt auf der Plattform weihnachtsaktion.at: „Zwei Packungen Knabberleckerli sind unterwegs. Lass es dir schmecken, ,Emma‘.“

Nicht alle Tiere haben bisher ihr Christkind gefunden. Tigerkater „Viktor“ vom Verein Gesunde Mäusefänger in der Steiermark wartet noch beispielsweise auf sein Weihnachtswunder. Seine Wünsche sind bescheiden: Stinkekissen und Futter. Auch in Wien harren die Aras und bunten Exoten vom Verein ARGE-Papageienschutz noch aus, in der Hoffnung, dass jemand ihre Wunschzettel entdeckt.

Werden Sie Teil der Aktion

  • Auf www.weihnachtsaktion.at Ihr persönliches Wichteltier aussuchen
  • Wählen Sie einen oder mehrere Wünsche aus, die Sie erfüllen möchten
  • Besorgen Sie die gewünschten Artikel
  • Bringen Sie das Paket persönlich ins Tierheim oder schicken Sie es per Post

 

Von Hund bis Fledermaus
Die teilnehmenden Vereine kümmern sich nicht nur um Hunde und Katzen. Auch Pferde, Schweine, Waschbären, Igel, Greifvögel, Fledermäuse oder Schildkröten sind mit dabei. Jede dieser Institutionen leistet mit begrenzten Mitteln Großartiges und ist auf Hilfe von außen angewiesen. Die Weihnachtsaktion gibt ihnen die Möglichkeit, genau das zu bekommen, was sie für ihre Schützlinge am dringendsten brauchen.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
