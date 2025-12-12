Vorteilswelt
Bereits dritte Saison

Rikscha-Piloten bringen Senioren an Lieblingsorte

Tirol
12.12.2025 06:00
Die Rikscha-Piloten brachten Senioren zu verschiedensten Plätzen und Veranstaltungen.
Die Rikscha-Piloten brachten Senioren zu verschiedensten Plätzen und Veranstaltungen.(Bild: WPH Nußdorf-Debant/RMO FWZ)

Die freiwilligen Osttiroler zogen Bilanz über ihre bereits dritte Saison mit den Rikscha-Gefährten. Für 2026 wird sogar Verstärkung gesucht, um die 22 Piloten zu entlasten und weitere Angebote zu schaffen.

Hinten Fahrrad, vorne Sitzbank mit einem verstellbaren Dach – das sind die Rikschas, die bereits seit drei Saisonen durch Lienz pendeln. Gelenkt werden sie von 22 freiwilligen Männern und Frauen von Anfang Mai bis Ende November. Die Pilotinnen und Piloten sind dabei unermüdlich unterwegs, um ihre Fahrgäste, die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn- und Pflegeheime Lienz und Nußdorf-Debant von A nach B zu kutschieren. Zweimal pro Woche ging es für etwa eine Stunde nach draußen in die Natur oder mitten ins Stadtleben – frischer Fahrtwind, gute Laune und schöne Momente waren inbegriffen.

