Aufregung um König

Charles kündigt Äußerung zu Krebserkrankung an

Royals
12.12.2025 12:04
Videobotschaft soll um 21 Uhr veröffentlicht werden
Videobotschaft soll um 21 Uhr veröffentlicht werden(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Erstmals seit Monaten will sich der britische König Charles III. (77) zum Stand seiner Krebserkrankung äußern. Das Update soll im Rahmen einer Videobotschaft heute Abend um 21 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden. In Großbritannien herrscht gespannte Aufregung.

Charles wolle damit Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen lenken, hieß es vorab. Bemerkenswert ist jedoch der Zeitpunkt der Aufnahme nur gut zwei Wochen vor der traditionellen Weihnachtsansprache des Monarchen.

Auf dem X-Account des Königshauses wurde bereits in der Früh ein kurzer Clip gepostet, auf dem zu sehen ist, wie der König vor einer Kamera Platz nimmt. Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören, die sagt: „Kamera läuft. Es geht gleich los.“

Bei Charles hält die Behandlung bisher an
Charles hatte die Krebserkrankung im Februar 2024 öffentlich gemacht. Sie wurde im Zuge einer Routineoperation an der Prostata entdeckt. An welcher Krebsform der König leidet, ist aber unklar. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt.

Seit seiner Diagnose wird Charles ambulant behandelt. Anders als seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Prinzessin Kate (43), kehrte er recht schnell wieder zur Routine zurück und nahm öffentliche Termine einschließlich Auslandsreisen wahr. Kate konnte ihre Chemotherapie inzwischen erfolgreich abschließen. Bei Charles hält die Behandlung bisher an.

König Charles vergangene Woche bei einem Termin auf dem Old Spitalfields Market.
Beunruhigendes Gerücht
Charles angeblich „unheilbar“ an Krebs erkrankt
10.06.2025
Alle Termine abgesagt
Krebs-Nebenwirkungen: Sorge um König Charles!
27.03.2025

Bemerkenswerte Offenheit
Bemerkenswert war die Offenheit, mit der das Königshaus zu den Erkrankungen des Monarchen kommunizierte. Der König litt an einer vergrößerten Prostata und nutzte schon damals seine Bekanntheit, um für Vorsorgeuntersuchungen zu werben. Mit Erfolg: Viele Männer informierten sich über Prostataerkrankungen. Die Zugriffszahlen auf der Webseite des britischen Gesundheitsdiensts NHS schossen in die Höhe.

Diese Offenheit war ein absolutes Novum für die britischen Royals. Während der langen Regentschaft seiner Mutter waren gesundheitliche Diagnosen streng unter Verschluss gehalten worden, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur bestätigte: „Queen Elizabeth und Prinz Philip haben die Dinge immer sehr, sehr geheim gehalten.“

Charles lässt sich von seiner Erkrankung nicht einbremsen. 2025 empfing er Frank-Walter ...
Charles lässt sich von seiner Erkrankung nicht einbremsen. 2025 empfing er Frank-Walter Steinmeier (im Bild), Donald Trump und Emmanuel Macron(Bild: AFP/YUI MOK)

Doch trotz großen Interesses gab es schon seit Längerem kein Update mehr zum Genesungsprozess des Königs. Im März sorgte die Nachricht über einen kurzzeitigen Klinikaufenthalt für Aufregung. Doch es gab rasch Entwarnung, Charles war wegen Nebenwirkungen seiner Therapie kurzzeitig unter Beobachtung gestellt worden. Im Mai sagte Charles während eines öffentlichen Termins, er glaube, es gehe bergauf.

