US-Star Lili Reinhart macht Diagnose öffentlich

Lili Reinhart: Froh, dass ich meinem Körper vertraut habe

Kurz vor der Diagnose habe ein Gynäkologe noch zu ihr gesagt, dass sie wahrscheinlich keine Endometriose habe und einfach die Pille nehmen solle. „Ich bin so froh, dass ich meinem Körper vertraut und auf mein Bauchgefühl gehört habe, und ich werde weiterhin andere ermutigen, das auch zu tun“, schrieb Reinhart.