80-Jährige mit Glasflasche attackiert: U-Haft

Nach der Attacke auf eine 80-Jährige am Mittwochabend im Bezirk Bruck an der Leitha in NÖ ist über den 53-jährigen Beschuldigten Untersuchungshaft verhängt worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes, teilte Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, mit.
Im Raum steht ein Angriff mit einer abgebrochenen Glasflasche. Die betagte Frau wurde dabei schwer verletzt, ist aber nicht in Lebensgefahr. Befristet ist die Untersuchungshaft laut Mechtler vorerst bis 29. Dezember.
Schwere Verletzungen am Hals
Ob sich der Bekannte des Opfers geständig oder nicht schuldig verantwortete, wurde nicht genannt. Die 80-Jährige erlitt Polizeiangaben zufolge schwere Verletzungen am Hals und am Oberkörper. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Eine Einvernahme war vorerst nicht möglich.
