Krimi um russische Vermögenswerte geht weiter

Belgien entscheidend für EU-Plan

Die EU-Staaten hatten sich am Donnerstag mit Mehrheit darauf geeinigt, eine eindeutige rechtliche Grundlage für die Nutzung russischer Staatsvermögen zugunsten der Ukraine zu schaffen. Die Verordnung soll noch beim EU-Gipfel in der kommenden Woche angenommen werden. Befürworter des Plans hoffen auch, den belgischen Regierungschef für eine Zustimmung gewinnen zu können. Ohne Belgien gilt die Umsetzung als äußerst schwierig, denn der mit Abstand größte Teil der russischen Gelder wird vom belgischen Unternehmen Euroclear verwaltet – etwa 185 Milliarden von insgesamt 210 Milliarden Euro (rund 88 Prozent) in der EU.