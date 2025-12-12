Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Talk auf krone.tv

Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?

Wissenschaft
12.12.2025 11:51
(Bild: Yauhen - stock.adobe.com)

Cyberangriffe, Kriege, Krisen: Wie sicher ist unsere Gesellschaft wirklich? Dieser Frage widmet sich der ÖAW Christmas Talk am 16. Dezember in der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Gespräch mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller spricht Eva-Maria Kern über neue Bedrohungen, Resilienz und den Beitrag der Forschung.

0 Kommentare

Mit den Christmas Talks lädt die Österreichische Akademie der Wissenschaften auch heuer zur Akademievorlesung, um aktuelle wissenschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen ins Zentrum zu rücken. Begrüßt werden die Gäste von ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, der die sicherheitspolitischen Umbrüche unserer Zeit einordnet und die Bedeutung von Wissenschaft für eine informierte Öffentlichkeit betont.

krone.tv Moderator Gerhard Koller wird die Zuschauer durch den Abend führen.
krone.tv Moderator Gerhard Koller wird die Zuschauer durch den Abend führen.(Bild: Tomschi Peter)

Im Mittelpunkt des Abends steht das Gespräch zwischen krone.tv-Moderator Gerhard Koller und Eva-Maria Kern, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München. Sie wird darüber sprechen, wie sich Bedrohungsszenarien verändert haben – von hybriden Konflikten über Cyberattacken bis hin zu Krisen der kritischen Infrastruktur. Dabei geht es auch um die Frage, wie eng Militär, Politik, Forschung und Gesellschaft zusammenarbeiten müssen, um auf Ernstfälle vorbereitet zu sein. Prävention, Wissenstransfer und technologische Innovationen seien zentrale Bausteine für eine widerstandsfähige Gesellschaft.

Eva Maria Kern – Präsidentin der Universität der Bundeswehr München
Eva Maria Kern – Präsidentin der Universität der Bundeswehr München(Bild: UniBw M/Siebold)

Eva-Maria Kern, gebürtige Österreicherin und ausgewiesene Expertin für Sicherheits- und Technologieforschung, bringt umfangreiche Erfahrung aus Wissenschaft, Industrie und internationalen Netzwerken mit. Als Präsidentin der Universität der Bundeswehr München und wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr setzt sie sich für praxisnahe Forschung ein.

Sicherheit im Fadenkreuz – Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?

Datum: Dienstag, 16. Dezember 2025
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Jetzt noch anmelden
Der ÖAW Christmas Talk am 16. Dezember richtet sich an alle, die sich zu den Themen Sicherheit, Krisenvorsorge und gesellschaftlicher Resilienz informieren möchten, sich für aktuelle Bedrohungsszenarien interessieren und verstehen wollen, welchen Beitrag Wissenschaft, Forschung und Militär zum Schutz moderner Gesellschaften leisten können. Angesprochen sind ebenso Entscheidungsträger wie Studierende, Fachpublikum und eine breite, sicherheitsbewusste Öffentlichkeit. – die Anmeldung ist unter oeaw.ac.at/anmeldung/akademievorlesungen möglich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.656 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.150 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.607 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Wissenschaft
Talk auf krone.tv
Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?
Neue Erkenntnisse
Menschen machten viel früher Feuer als gedacht
Monogamie-Ranking
So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.
Nach schweren Zweifeln
Brisante Glyphosat-Studie nach 25 Jahren gekippt
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf