Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?

Cyberangriffe, Kriege, Krisen: Wie sicher ist unsere Gesellschaft wirklich? Dieser Frage widmet sich der ÖAW Christmas Talk am 16. Dezember in der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Gespräch mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller spricht Eva-Maria Kern über neue Bedrohungen, Resilienz und den Beitrag der Forschung.
Mit den Christmas Talks lädt die Österreichische Akademie der Wissenschaften auch heuer zur Akademievorlesung, um aktuelle wissenschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen ins Zentrum zu rücken. Begrüßt werden die Gäste von ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, der die sicherheitspolitischen Umbrüche unserer Zeit einordnet und die Bedeutung von Wissenschaft für eine informierte Öffentlichkeit betont.
Im Mittelpunkt des Abends steht das Gespräch zwischen krone.tv-Moderator Gerhard Koller und Eva-Maria Kern, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München. Sie wird darüber sprechen, wie sich Bedrohungsszenarien verändert haben – von hybriden Konflikten über Cyberattacken bis hin zu Krisen der kritischen Infrastruktur. Dabei geht es auch um die Frage, wie eng Militär, Politik, Forschung und Gesellschaft zusammenarbeiten müssen, um auf Ernstfälle vorbereitet zu sein. Prävention, Wissenstransfer und technologische Innovationen seien zentrale Bausteine für eine widerstandsfähige Gesellschaft.
Eva-Maria Kern, gebürtige Österreicherin und ausgewiesene Expertin für Sicherheits- und Technologieforschung, bringt umfangreiche Erfahrung aus Wissenschaft, Industrie und internationalen Netzwerken mit. Als Präsidentin der Universität der Bundeswehr München und wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr setzt sie sich für praxisnahe Forschung ein.
Datum: Dienstag, 16. Dezember 2025
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Der ÖAW Christmas Talk am 16. Dezember richtet sich an alle, die sich zu den Themen Sicherheit, Krisenvorsorge und gesellschaftlicher Resilienz informieren möchten, sich für aktuelle Bedrohungsszenarien interessieren und verstehen wollen, welchen Beitrag Wissenschaft, Forschung und Militär zum Schutz moderner Gesellschaften leisten können. Angesprochen sind ebenso Entscheidungsträger wie Studierende, Fachpublikum und eine breite, sicherheitsbewusste Öffentlichkeit. – die Anmeldung ist unter oeaw.ac.at/anmeldung/akademievorlesungen möglich.
