Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?

Im Mittelpunkt des Abends steht das Gespräch zwischen krone.tv-Moderator Gerhard Koller und Eva-Maria Kern, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München. Sie wird darüber sprechen, wie sich Bedrohungsszenarien verändert haben – von hybriden Konflikten über Cyberattacken bis hin zu Krisen der kritischen Infrastruktur. Dabei geht es auch um die Frage, wie eng Militär, Politik, Forschung und Gesellschaft zusammenarbeiten müssen, um auf Ernstfälle vorbereitet zu sein. Prävention, Wissenstransfer und technologische Innovationen seien zentrale Bausteine für eine widerstandsfähige Gesellschaft.