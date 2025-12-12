Vonn emotional: „Mein Vater hat so sehr geweint!“

Was für eine unglaubliche Leistung von Ski-Queen Lindsey Vonn! In der ersten Abfahrt in St. Moritz am Freitag deklassierte die 41-Jährige regelrecht die Konkurrenz. Damit feiert die US-Amerikanerin ihren ersten Sieg nach ihrem überraschenden Comeback – und den 83. insgesamt im Ski-Weltcup. Nach dem Rennen war sie „überglücklich“ und deutete sogar eine weitere Leistungssteigerung an. Besonders emotional wurde ein Telefonat mit ihrem Vater.
Unglaubliche Leistung von Lindsey Vonn. Als die US-Amerikanerin in der vergangenen Saison nochmal in den Ski-Weltcup zurückkehrte, hagelte es vor allem Kritik. Bei ihrer Verletzungshistorie sei ein Comeback ein zu großes Risiko, merkten viele Experten an. Zudem wurde bezweifelt, dass sie an ihre vergangenen Erfolge anknüpfen kann.
Spätestens mit ihrem spektakulären Sieg in der Abfahrt von St. Moritz hat sie alle Kritiker zum Verstummen gebracht. Eindrucksvoll stürzte sich die 41-Jährige ins Rennen und deklassierte schließlich ihre Konkurrenz. Völlig entkräftet kam sie im Ziel an. „Mir gehts ganz gut. Ich war selbst überrascht, so einen großen Vorsprung zu haben“, gibt Vonn im ORF-Interview anschließend zu.
Sie habe unmittelbar nach dem Lauf mit ihrem Vater telefoniert, ließ die Ausnahme-Athletin schließlich im „SRF“_Interview wissen. Dabei wurde es emotional: „Ich habe mit meinem Vater am Handy geredet, er hat so sehr geweint, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gehört habe. Er hat mich, wie mein ganzes Team, unterstützt. Jetzt hat sich die harte Arbeit ausbezahlt.“
Worte, die die Konkurrenz erschaudern lassen
Nach dem Rennen zeigte sich die US-Amerikanerin zudem „überglücklich“ und schoss schließlich Worte nach, bei denen der Konkurrenz wohl Angst und Bange wird. „Ich habe einige Fehler gemacht. Vor dem Rennen wusste ich auch noch nicht, wie viel Power ich haben werde, habe schließlich zuletzt etwas Energie verloren.“ Gibt es also sogar noch Luft nach oben?
Es war ihr erster Sieg seit der Abfahrt in Aare am 14. März 2018 – und ein Triumph, der ihren großen Traum von einem Olympiasieg in Cortina immer realistischer erscheinen lässt. Ihren ersten Weltcupsieg feierte Vonn übrigens am 3. Dezember 2004 in der Abfahrt von Lake Louise.
