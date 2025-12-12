Papa und auch Mama kämpfen gegen den Krebs

Aktion in der Heimatgemeinde

Alle Hoffnungen liegen auf einem passenden Stammzellenspender für die Kindergärtnerin, die ihr Leben lang für andere da war. Jetzt ist sie auf die Hilfe fremder Leute angewiesen. Am 14. Jänner findet von 17 bis 20 Uhr eine Typisierungsaktion im Veranstaltungssaal in Eggelsberg statt. Wer nicht so lange mit seiner Unterstützung warten will, kann sich auch einfach und kostenlos im Internet (www.gebenfuerleben.at) ein Typisierungsset nach Hause bestellen.