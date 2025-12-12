Gewinner und Verlierer im wundersamen Tierreich

Obwohl das Weltnaturabkommen große Ziele setzt, bleibt dessen Umsetzung ein globaler Kraftakt, der noch immer im Rückwärtsgang feststeckt. Zu langsam, zu wenig Geld, zu wenig Wille. Scattolin spricht Klartext: „Es braucht einen globalen Schulterschluss.“ Denn ohne Schutzgebiete, Renaturierung und echten Klimaschutz wird das Artensterben zur unaufhaltsamen Lawine – auch mitten in Österreich, wo Auen verschwinden und der Bodenverbrauch weiter explodiert. Doch trotz allem: 2025 hat auch Geschichten, die Mut machen.

Die Gewinner 2025 – wenn Hoffnung Flügel bekommt