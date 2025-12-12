Kärntner mit über 1400 Pyro-Gegenständen erwischt

Mit nicht weniger als 150 Kilogramm an Pyro-Gegenständen ist ein 25-Jähriger am Montag in Niederösterreich knapp an der Grenze zu Tschechien gestoppt worden. Gefunden wurden exakt 1464 Gegenstände der Klasse F3 und F4.
Beamte stoppten im Zuge von Kontrollen an der Staatsgrenze den Kastenwagen des 25-jährigen Kärntners. Der Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Für die sichergestellten Feuerwerkskörper wären spezielle Sachkundeprüfungen und Ausbildungen für Besitz und Nutzung notwendig.
Bei der Schwerpunktaktion wurden darüber hinaus weitere 1800 Pyro-Gegenstände der Klassen F3 und F4 sichergestellt.
Feuerwerksreste können lange nachglühen. Lassen Sie diese vor der Entsorgung vollständig abkühlen.
Die Landespolizeidirektion Niederösterreich appelliert in einer Aussendung erneut eindringlich, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern „höchste Vorsicht walten zu lassen“.
