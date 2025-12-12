Vorteilswelt
Stopp nahe der Grenze

Kärntner mit über 1400 Pyro-Gegenständen erwischt

Niederösterreich
12.12.2025 11:13
Die Polizei führte eine Schwerpunktaktion an der Grenze zu Tschechien durch – mit Erfolg.
Die Polizei führte eine Schwerpunktaktion an der Grenze zu Tschechien durch – mit Erfolg.(Bild: LPD NÖ)

Mit nicht weniger als 150 Kilogramm an Pyro-Gegenständen ist ein 25-Jähriger am Montag in Niederösterreich knapp an der Grenze zu Tschechien gestoppt worden. Gefunden wurden exakt 1464 Gegenstände der Klasse F3 und F4.

Beamte stoppten im Zuge von Kontrollen an der Staatsgrenze den Kastenwagen des 25-jährigen Kärntners. Der Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Für die  sichergestellten Feuerwerkskörper wären spezielle Sachkundeprüfungen und Ausbildungen für Besitz und Nutzung notwendig. 

Die Polizei warnt vor
Die Polizei warnt vor(Bild: LPD NÖ)

Bei der Schwerpunktaktion wurden darüber hinaus weitere 1800 Pyro-Gegenstände der Klassen F3 und F4 sichergestellt.

Polizei warnt vor Unfällen

  • Altersgrenzen beachten: Halten Sie sich strikt an die gesetzlichen Mindestaltersangaben.
  • Gebrauchsanweisung lesen: Befolgen Sie genau die Anweisungen sowie Sicherheitsrichtlinien auf der Verpackung.
  • Sicherheitsabstand wahren – zu anderen Personen, Gebäuden, Fahrzeugen und potenziellen Gefahrenquellen.
  • Beugen Sie sich niemals mit dem Oberkörper oder Kopf über Feuerwerkskörper, deren Zündschnur angezündet wird oder glimmt.
  • Sollte ein Feuerwerkskörper nicht zünden, versuchen Sie auf keinen Fall, diesen ein zweites Mal anzuzünden. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bevor Sie sich dem Gegenstand nähern.
  • Hantieren Sie niemals in alkoholisiertem Zustand mit pyrotechnischen Gegenständen.

  • Feuerwerksreste können lange nachglühen. Lassen Sie diese vor der Entsorgung vollständig abkühlen.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich appelliert in einer Aussendung erneut eindringlich, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern „höchste Vorsicht walten zu lassen“.

