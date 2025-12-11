Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heizkosten explodiert

Rätsel um vertauschte Zähler: „Ich hatte recht“

Steiermark
11.12.2025 08:00
Gudrun Ceh-Braun ermittelte auf eigene Faust den richtigen Zähler.
Gudrun Ceh-Braun ermittelte auf eigene Faust den richtigen Zähler.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Heizkosten einer Grazerin explodierten, obwohl sie alle Geräte ausgeschaltet ließ. Sie vermutete, dass die Wärmezähler vertauscht wurden – die Verantwortlichen ließen sie jedoch monatelang im Kalten sitzen. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache.

0 Kommentare

Als die „Krone“ Gudrun Ceh-Braun vor einem guten Monat besuchte, saß sie im Kalten und auf horrenden Heizkosten. Obwohl sie alle Heizkörper in der betroffenen Wohnung – sie wird von ihrer Tochter bewohnt – abgedreht hatte, nahmen die Kostenexplosionen kein Ende. Ceh-Brauns These: Der Wärmezähler von ihrer Wohnung sei mit dem des Landesbüros im Stockwerk darüber vertauscht worden. „Wir haben mit dem Büro schon den Test gemacht, indem wir den Hauptregler abgedreht haben“, erklärte sie.

Firma bestätigt: „Zähler war falsch zugeordnet“
Doch beim verantwortlichen Messunternehmen stieß sie auf taube Ohren. Zahlreiche Kontaktversuche scheiterten. Erst nach dem Zeitungsbericht kam endlich Bewegung in die Sache. Ende November nahmen sich Servicemitarbeiter der Sache an und kamen zur Überprüfung in das Mehrparteienhaus in der Grazer Stempfergasse. Und siehe da: „Der Zähler von der entsprechenden Top-Nummer war falsch zugeordnet“, bestätigt nun das verantwortliche Unternehmen.

Lesen Sie auch:
Gudrun Ceh-Braun ist sich sicher, dass die Zähler im Stiegenhaus falsch zugeordnet sind.
Krone Plus Logo
Wohnung eiskalt
Irrtum: Grazerin blecht Heizkosten für Landesbüro
08.11.2025

„Ich hatte recht. Es war so, wie ich es gesagt hatte. Die beiden Zähler waren falsch zugeordnet“, sagt Ceh-Braun. Dass der Irrtum endlich geklärt ist, ist eine Erleichterung für alle Parteien: „Meine Tochter heizt jetzt wieder und sitzt im Warmen.“ Die Zähler sollen bei einem zeitnahen Folgetermin richtig angeschlossen werden.

Jetzt geht es allerdings noch um die Kostenfrage: „Die letzten zwei Jahre müssten rückverrechnet werden“, sagt Ceh-Braun. Auch die zuständige Wärmezähler-Firma bestätigt, dass die Abrechnung richtiggestellt werden soll.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.610 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.233 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.448 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf