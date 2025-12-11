Rätsel um vertauschte Zähler: „Ich hatte recht“

Als die „Krone“ Gudrun Ceh-Braun vor einem guten Monat besuchte, saß sie im Kalten und auf horrenden Heizkosten. Obwohl sie alle Heizkörper in der betroffenen Wohnung – sie wird von ihrer Tochter bewohnt – abgedreht hatte, nahmen die Kostenexplosionen kein Ende. Ceh-Brauns These: Der Wärmezähler von ihrer Wohnung sei mit dem des Landesbüros im Stockwerk darüber vertauscht worden. „Wir haben mit dem Büro schon den Test gemacht, indem wir den Hauptregler abgedreht haben“, erklärte sie.