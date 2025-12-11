So wird man unabsichtlich zum Einbrecher-Gehilfen
Gegenmaßnahmen treffen
Eine Leiter im Garten, ein aufgebautes Gerüst, ein gut erreichbares Vordach, ein viel zu niedriger Zaun: Durch diese Fehler wird man unabsichtlich zum Verbrecher-Gehilfen.
Schauplatz Droß im Bezirk Krems: Einbrecher kamen tagsüber zu einem Einfamilienhaus und konnten sich unbemerkt an einem Fenster im Obergeschoß zu schaffen machen. Wie das möglich war? Sie fanden eine Holzleiter im Garten, kletterten damit auf das Dach und konnten an einer vermeintlich nicht erreichbaren Stelle einsteigen. Sie entkamen mit Bargeld in unbekannter Höhe.
