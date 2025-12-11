So wird man unabsichtlich zum Einbrecher-Gehilfen

Schauplatz Droß im Bezirk Krems: Einbrecher kamen tagsüber zu einem Einfamilienhaus und konnten sich unbemerkt an einem Fenster im Obergeschoß zu schaffen machen. Wie das möglich war? Sie fanden eine Holzleiter im Garten, kletterten damit auf das Dach und konnten an einer vermeintlich nicht erreichbaren Stelle einsteigen. Sie entkamen mit Bargeld in unbekannter Höhe.