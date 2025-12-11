Conference League: Rapid-Fans verhökern Tickets

„Der Glaube muss da sein“

Aber Rapid hat andere, weit größere Sorgen: „Dass es nach den letzten Niederlagen eine Verunsicherung gibt, ist menschlich“, sagt Kapitän Mattias Seidl. Zumal es zuletzt beim 1:2 gegen Ried auch massive Fanproteste gab. Das ging an keinem Spieler spurlos vorbei. „Wir dürfen nicht zu lange an negativen Erlebnissen hängen bleiben“, blickt Trainer Stefan Kulovits nach vorne. „Ich hoffe, dass wir das Rundherum ausblenden können. Jeder Spieler muss sich mit sich selbst beschäftigen, über seine eigene Stärken Bescheid wissen.“ Das ist auch für Seidl der Ansatz: „Der Glaube muss da sein. An die eigenen Stärken, an die Mannschaft.“